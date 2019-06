Les FCPI de Vatel Capital investissent 2,5 M EUR dans Filae

Communiqué de presse



Les FCPI de Vatel Capital investissent

2,5 M€ dans Filae



Paris, le 26 juin 2019 – Vatel Capital annonce la souscription, via ses FCPI Dividendes Plus 6 et 7, à l'émission d'obligations convertibles de la société Filae pour un montant total de 2,5 M€.

Spécialisée dans l'investissement en fonds propres au capital de PME cotées et non cotées, la société de gestion Vatel Capital a souscrit à l'émission d'obligations convertibles dans le cadre de deux contrats conclus le 21 juin 2019, via les FCPI Dividendes Plus 6 et 7.

Cette opération d'un montant de 2,5 M€, permettra à Filae de poursuivre sa croissance avec de futurs projets de développement, en France et à l'international. L'émission aura également vocation à financer la mise sur le marché de nouvelles applications et technologies généalogiques innovantes.

Créée en 1994, Filae est une société française, labélisée BPI « Entreprise innovante » qui propose aux internautes d'acceder à une plateforme de recherches généalogiques en ligne. Filae propose plus d'un milliard d'informations généalogiques uniques au monde, accessibles par le grand public à partir d'algorithmes de recherche sophistiqués développés par la société.

L'an dernier, Filae a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 M€, en croissance de 15% par rapport à 2017. La société emploie à ce jour 16 collaborateurs.

Pour rappel, les FCPI Dividendes Plus 6 et 7 ont pour objectif de constituer un portefeuille de participations dans des entreprises innovantes, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes.

A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 400 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté » et en 2015 et en 2018 du Lipper Fund Award obtenu pour le FCP Vatel Small Caps Flexible. En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service.

En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

Pour plus d'informations : www.vatelcapital.com



Contact Vatel Capital :

24 rue de Clichy, 75009 Paris

T +33 1 40 15 61 77

contact@vatelcapital.com

Contact Presse :

Ulysse Communication

Jean-Philippe Mocci

T. +33 (0) 81 70 96 33 | M. +33 (0)6 71 91 18 83

jpmocci@ulysse-communication.com

Fabio Marquetty

T. +33 (0)1 81 70 96 32 | M. +33 (0)6 28 45 40 97

fmarquetty@ulysse-communication.com

Sabrina Sadgui

T. +33 (0)1.82.28.02.40 | M. +33 (0)6.26.05.73.32

ssadgui@ulysse-communication.com

