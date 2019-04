Les FCPI de Vatel Capital investissent 2 M EUR dans Zoomalia

Communiqué de presse



Les FCPI de Vatel Capital investissent

2 M€ dans Zoomalia



Paris, le 18 avril 2019 – Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement au capital de PME cotées et non cotées, annonce avoir souscrit, via ses FCPI, à l'émission d'obligations convertibles émises par la société Zoomalia pour un montant total de 2 M€.

Cette opération apporte à Pierre-Adrien Thollet, président fondateur de Zoomalia, le financement nécessaire au rachat des parts dans sa société cédées par le fonds Galia Gestion, présent au capital depuis 2013. La participation de M. Thollet dans Zoomalia sera ainsi portée à 82% contre 56% jusqu'alors. Les fonds Extendam et PBRI, présents au capital depuis 2016, demeureront actionnaires minoritaires de la société.

Fondée en 2009 par Pierre-Adrien Thollet, la société Zoomalia est une plateforme de e-commerce spécialisée dans la vente de produits pour animaux. Cette animalerie on-line selectionne les produits et les accessoires de la meilleure qualité du marché et commercialise 10 marques exclusives pour répondre précisément aux besoins de chaque animal.

L'an dernier, Zoomalia a réalisé un chiffre d'affaires de 24 M€, en croissance de 60% par rapport à 2017. La société emploie à ce jour 100 collaborateurs. Zoomalia vise un chiffre d'affaires supérieur à 35 M€ à fin 2019. La société prévoit l'extension de la gamme de produits en marque propre et la commercialisation de l'offre dans 3 nouveaux pays à l'international (Italie, Portugal et Pays-Bas).

Pour rappel, les FCPI de Vatel Capital ont pour objectif de constituer un portefeuille de participations dans des entreprises innovantes, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes.



Conseils de l'opération :

Banquier d'Affaires / Conseil M&A Acquéreur : OAKLINS (Pascal Bono, Leila Djebli)

OAKLINS (Pascal Bono, Leila Djebli) Avocat corporate Acquéreur : ALTAIR AVOCATS (Philippe Beauregard, Aude Idris)

ALTAIR AVOCATS (Philippe Beauregard, Aude Idris) Dette : VATEL CAPITAL (Marc Meneau)

VATEL CAPITAL (Marc Meneau) Dette DD Financière : PYTHEAS CONSEIL (Fabrice Rabattu)

PYTHEAS CONSEIL (Fabrice Rabattu) Dette Avocat : ALBERS & ALBERT (Suzanne Decobecq)



A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 400 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté » et en 2015 et en 2018 du Lipper Fund Award obtenu pour le FCP Vatel Small Caps Flexible. En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service.

En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

Pour plus d'informations : www.vatelcapital.com



Contact Vatel Capital :

24 rue de Clichy, 75009 Paris

T +33 1 40 15 61 77

contact@vatelcapital.com

Contact Presse :

Ulysse Communication

Jean-Philippe Mocci

T. +33 (0) 81 70 96 33 | M. +33 (0)6 71 91 18 83

jpmocci@ulysse-communication.com

Sabrina Sadgui

T. +33 (0)1.82.28.02.40 | M. +33 (0)6.26.05.73.32

ssadgui@ulysse-communication.com

Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-57990-cp-les-fcpi-de-vatel-capital-investissent-2-me-dans-zoomalia.pdf Communiqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews