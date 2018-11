Les FDS reprennent leurs opérations anti-EI dans l'Est syrien

AMMAN, 11 novembre (Reuters) - Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont annoncé dimanche la reprise de leurs opérations contre le groupe Etat islamique dans la région de Daïr az Zour, près de la frontière irakienne, interrompues il y a une dizaine de jours après le bombardement par la Turquie de zones kurdes dans le nord de la Syrie.

Dans un communiqué, les FDS, à majorité composées de combattants kurdes et soutenues par les Etats-Unis et leurs alliés, ont dit avoir repris leurs opérations pour "éliminer" l'EI dans l'est de la Syrie à la suite de "contacts intensifs avec la coalition internationale et d'efforts diplomatiques actifs pour désamorcer cette crise" à la frontière syro-turque.

La coalition sous commandement américain a continué ces derniers jours à mener des frappes aériennes sur la région de Daïr az Zour malgré la suspension des opérations des FDS, au sein desquelles les unités de protection du peuple (YPG), milices kurdes considérées comme terroristes par la Turquie, jouent un rôle central. (Tom Perry et Suleiman al-Khalidi Jean-Stéphane Brosse pour le service français)