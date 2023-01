Les FNB d'actions et d'obligations ont attiré des quantités presque record de liquidités en 2022 : BlackRock

Les ETP de toutes les classes d'actifs ont enregistré des flux, les ETP d'actions bénéficiant d'un afflux record malgré le plongeon des actions mondiales, tandis qu'un passage à l'investissement axé sur les taux a été observé dans les flux d'ETP d'obligations, malgré le resserrement des conditions financières par les banques centrales du monde entier pour tempérer l'inflation.

"Si vous regardez le contexte du marché pour 2022, à première vue, vous vous attendriez à ce que les flux soient plus atténués, car les actions et les obligations ont connu une baisse à deux chiffres par rapport à 2021", a déclaré Karim Chedid, responsable EMEA de la stratégie d'investissement de BlackRock pour son unité iShares.

"Mais nous avons connu la deuxième meilleure année jamais enregistrée pour les flux d'ETF, seulement derrière 2021. Cela montre l'accélération des ETF en tant que véhicule d'investissement de choix en 2022."

Les produits négociés en bourse comprennent les fonds négociés en bourse (ETF), les notes négociées en bourse (ETN) et d'autres produits. Les ETF sont négociés comme des actions et suivent un indice, soit via un actif sous-jacent, soit en reproduisant synthétiquement les rendements à l'aide de produits dérivés.

L'année dernière a marqué le troisième plus grand afflux d'ETP à revenu fixe jamais enregistré, avec des flux de 266 milliards de dollars.

Ces chiffres suivent de près les afflux record de 280 milliards et 269 milliards de dollars dans les ETP obligataires des deux années précédentes, bien que les allocations aient considérablement changé selon BlackRock.

Au sein des ETP de titres à revenu fixe, les ETP de taux ont généré 68 % de l'ensemble des flux entrants en 2022, soit plus de trois fois le niveau correspondant en 2021, dont plus de 90 % dans des produits américains, indique BlackRock dans son rapport.

ACTIONS

Mais les investisseurs ont été pointilleux sur ce qu'ils ont acheté. Les flux entrants dans les ETP de crédit investment-grade ont atteint 40,1 milliards de dollars, tandis que les ETP de crédit à haut rendement ont enregistré des sorties de 5,6 milliards de dollars.

Il y a également eu des sorties sur les obligations indexées sur l'inflation et les ETP de dette des marchés émergents, qui ont atteint 14,6 milliards de dollars et 9,2 milliards de dollars, respectivement.

Les principaux indices boursiers ont plongé en valeur en 2022, la guerre de la Russie en Ukraine ayant provoqué une pénurie d'énergie et déclenché une inflation galopante. L'indice S&P 500 a perdu près d'un cinquième de sa valeur tandis que le STOXX 600 européen a terminé l'année en baisse de 13 %.

Malgré cela, les ETP sur actions ont connu le deuxième flux annuel le plus élevé jamais enregistré, atteignant 598 milliards de dollars, bien que ce chiffre soit inférieur au trillion de dollars observé en 2021.

"Au sein des actions, les flux ont été positifs mais toujours défensifs ; par exemple, les secteurs les plus demandés ont été les soins de santé, la technologie et les services publics, avec une préférence significative pour ces secteurs par rapport aux secteurs cycliques", a déclaré M. Chedid. Le tableau était moins positif pour les matières premières, qui ont enregistré des sorties nettes de 9,5 milliards de dollars, même si les prix du pétrole et du gaz ont grimpé en flèche pendant la majeure partie de l'année dernière.

Pendant ce temps, les investisseurs ont établi un record pour le plus grand afflux dans les ETP d'actions des marchés émergents (EM), s'emparant de 110 milliards de dollars, contre 90,4 milliards de dollars en 2021, les actions chinoises représentant 63,7 milliards de dollars de ce montant.

"D'un point de vue macro, cela a à voir avec le fait que beaucoup de banques centrales des ME ont déjà relevé leurs taux auparavant et sont fondamentalement dans une meilleure position que les cycles précédents de relèvement des taux", a déclaré Chedid.

"Enfin, le vent arrière de la réouverture de la Chine en fin d'année a contribué à accélérer cette tendance", a-t-il ajouté.