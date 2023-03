L'investissement de 1,87 milliard de dollars de la société d'investissement américaine GQG Partners dans quatre sociétés du groupe Adani au début du mois de mars a contribué à lui seul à ce que les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) enregistrent des achats nets d'actions indiennes au cours de la première moitié du mois.

Les FPI ont décroché des actions pour une valeur de 125,75 milliards de roupies (1,52 milliard de dollars) entre le 1er et le 15 mars, soit le montant le plus élevé depuis novembre 2022, selon les données de National Securities Depository Ltd (NSDL).

Si l'on exclut l'investissement de GQG, les FPI auraient prolongé leur série de ventes de deux mois jusqu'à la première moitié du mois de mars.

(GRAPHIQUE : Les investisseurs étrangers directs mettent fin à leur série de ventes au cours de la première quinzaine de mars https://www.reuters.com/graphics/FPI-MAR21/MAR21-FPI/dwvkdkzropm/chart.png)

Les analystes s'attendent à ce que les ventes étrangères d'actions nationales se poursuivent pendant quelques mois encore, en raison des craintes d'une contagion bancaire mondiale après l'effondrement de la Silicon Valley Bank et du Crédit suisse, entre autres.

"Attendez-vous à ce que d'autres vers sortent", a déclaré Aishvarya Dadheech, gestionnaire de fonds chez Ambit Asset Management.

La chute des banques régionales américaines est un frein au cycle des taux d'intérêt et à l'inflation, car on s'attend à ce que la Fed ralentisse ses hausses de taux, a déclaré G. Chokkalingam, fondateur et directeur des investissements chez Equinomics Research.

Il faudra au moins trois à quatre mois pour que les investisseurs étrangers directs reprennent confiance dans les actions indiennes, a-t-il ajouté.

L'indice de référence Nifty 50 a chuté de près de 2 % au cours de la première moitié du mois de mars, contre une baisse de 1,5 % pour l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, à l'exception du Japon.

LES ACHATS ET LES VENTES

Les investisseurs étrangers ont acheté pour plus de 66 milliards de roupies d'actions dans le secteur des services, tandis que les segments de l'énergie et de l'automobile ont enregistré des entrées de plus de 30 milliards de roupies chacun.

(GRAPHIQUE : Flux sectoriels des investisseurs étrangers directs au cours de la première quinzaine de mars https://www.reuters.com/graphics/SEC-FPIM1/FPIM1-SEC/akpeqeoqxpr/chart.png)

Les investisseurs étrangers directs ont vendu pour plus de 37 milliards de roupies d'actions dans le secteur des technologies de l'information au cours de la première quinzaine de mars, après avoir acheté pour près de 11 milliards de roupies d'actions en février.

Les secteurs de la banque, de la finance, des services et de l'assurance (BFSI) aux États-Unis constituent un segment de revenus clé pour les entreprises indiennes du secteur des technologies de l'information, et une crise bancaire nuira aux entrées et à la croissance de ces entreprises, ont déclaré les analystes.

La contribution du secteur BFSI au chiffre d'affaires de sociétés informatiques telles que Tata Consultancy Services, Infosys et Wipro est supérieure à 25 %, selon les rapports sur les résultats. (1 $ = 82,6700 roupies indiennes)