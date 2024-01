La Finlande élit dimanche un nouveau président pour diriger le pays dans son nouveau rôle au sein de l'OTAN, après avoir rompu avec des décennies de non-alignement pour rejoindre l'alliance de défense occidentale en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'admission du pays nordique à l'OTAN l'année dernière a suscité des menaces de "contre-mesures" de la part de son vaste voisin russe. En décembre, la Finlande a fermé l'ensemble de sa frontière avec la Russie au trafic de passagers en réponse à l'afflux de migrants qui tentaient de la traverser. Moscou a démenti les accusations de la Finlande selon lesquelles elle les envoyait là-bas.

Les neuf candidats promettent une position ferme à l'égard de la Russie s'ils sont élus à la présidence, un rôle qui consiste à diriger la politique étrangère et de sécurité en étroite collaboration avec le gouvernement et à représenter le pays lors des réunions de l'OTAN, tout en agissant en tant que commandant en chef des forces de défense finlandaises.

Alexander Stubb, membre de la Coalition nationale de centre-droit, s'est imposé comme le favori, les derniers sondages lui accordant 22 à 27 % de soutien au premier tour, juste devant Pekka Haavisto, membre du Parti vert libéral, qui recueille 20 à 23 % des suffrages.

Jussi Halla-aho, du parti nationaliste finlandais, n'est pas loin derrière Haavisto, avec 15-18%.

Le gouverneur de la Banque de Finlande, Olli Rehn, et la commissaire européenne sociale-démocrate, Jutta Urpilainen, figurent parmi les six autres candidats issus de l'ensemble de l'échiquier politique.

Si aucun candidat n'obtient plus de 50 % des suffrages exprimés dimanche, un second tour sera organisé entre le premier et le deuxième candidat.

Des résultats partiels sont attendus peu après la fermeture des bureaux de vote à 18h00 GMT et les concurrents pour le second tour probable devraient être connus d'ici 2030 GMT, à moins que les résultats ne soient très serrés.

Le nouveau président remplacera le président sortant Sauli Niinisto, âgé de 75 ans, qui doit se retirer après deux mandats de six ans.

Il a été surnommé "l'homme qui murmure à l'oreille de Poutine" au cours de son mandat pour son rôle dans le maintien de liens étroits avec la Russie, qui a longtemps été un rôle clé pour les présidents finlandais.