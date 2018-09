Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’enquête réalisée pour Vigeo Eiris, l’agence internationale de recherche et services ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et le FIR (Le Forum pour l’Investissement Responsable) par Ifop pour la 9ème année consécutive confirme l’intérêt marqué des Français pour les produits d’épargne et d‘investissement responsable, et révèle une forte attente de conseil de la part de leur établissement financier.Dans le détail, 63% des Français déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements, un intérêt en nette hausse par rapport à 2017 (48%).Les sujets sociaux et sociétaux (emploi, respect des droits de l'homme, conditions de travail…) demeurent parmi les sujets que les sondés veulent voir pris en compte de façon prioritaire dans leur épargne, à côté des sujets environnementaux pour lesquels l'intérêt est croissant (pollution : 80% contre 70,4% en 2017, changement climatique : 71% contre 66,7% en 2017). L'éthique des affaires, thème 2018 de la Semaine de la Finance Responsable, n'est pas en reste puisque 64% des sondés estiment qu'il est important que ce thème soit pris en considération.Malgré cet intérêt, le concept d'ISR reste toujours méconnu du grand public. 65% des personnes interrogées déclarent, en effet, n'avoir jamais entendu parler de l'ISR avant cette enquête. Ce chiffre se réduit à 59 % chez les détenteurs d'une assurance vie, 49% chez les détenteurs d'épargne salariale, et à 47% pour les Français investissant en bourse.Pour les investisseurs individuels, les conseillers financiers constituent la source d'information privilégiée en termes d'ISR (61%), loin devant les ONG/associations de consommateurs (10%), les pouvoirs publics (9%), les médias (9%), les proches (6%), les réseaux sociaux (3%) ou encore les entreprises (2%).