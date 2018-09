Les Français partagés sur le calendrier du prélèvement à la source-sondage

PARIS, 4 septembre (Reuters) - Plus de six Français sur dix sont favorables au prélèvement à la source mais ils parient pour près de moitié sur un recul du gouvernement quant au calendrier de cette réforme, montre un sondage Odoxa pour Aviva, Challenges et BFM Business publié mardi.

A quelques heures des annonces du gouvernement sur le maintien ou non du prélèvement à la source pour les contribuables à compter du 1er janvier 2019, l'enquête fait état de 63% de sondés favorables à cette réforme de l'impôt sur le revenu.

Près de 60% estiment que la réforme leur "simplifiera la vie" mais 70% craignent aussi "des erreurs de la part des entreprises ou de l'administration fiscale".

Une courte majorité de sondés (53%) juge crédible la mise en place de cette réforme au 1er janvier prochain, contre 47% qui n'y croient pas.

En parallèle, plus de trois quarts de sondés se disent moins confiants en l'avenir de la situation économique de la France depuis ces dernières semaines, soit une baisse de la confiance de onze points depuis le dernier baromètre économique Odoxa du 5 juillet dernier.

La direction générale des Finances publiques dénombrait en 2017 37,88 millions de foyers fiscaux en 2017 dont 16,3 millions imposés, soit une part de 56% de foyers non imposés ou ayant bénéficié d'une restitution.

L'enquête a été réalisée en ligne les 30 et 31 août auprès d'un échantillon représentatif de la population française majeure de 1.005 personnes. (Julie Carriat, édité par Sophie Louet)