Les Français sceptiques sur l'impact des aides carburant

PARIS, 14 novembre (Reuters) - Plus de sept Français sur dix sont favorables aux aides annoncées pour répondre à la grogne sur les prix des carburants mais moins d'un sur deux juge qu'elles amélioreront le pouvoir d'achat, selon un sondage Elabe pour BFM TV diffusé mercredi.

Les mesures les plus appréciées sont l'élargissement du système d'indemnités kilométriques pour les personnes parcourant au moins 60 km par jour entre leur domicile et leur travail et la prime à la conversion des chaudières au fioul.

Ces deux mesures recueillent chacune 79% d'avis favorables.

La "super prime" à la conversion automobile de 4.000 euros est jugée favorablement par 75% des sondés.

Entre 43% et 50% des Français estiment que ces mesures, qui représentent quelque 500 millions d'euros, pourront améliorer leur pouvoir d'achat.

Près de 70% des personnes interrogées pensent que l'exécutif devrait abandonner la hausse des taxes sur les carburants et 73% approuvent la mobilisation des "Gilets jaunes" qui prévoient de manifester samedi.

Ce mouvement est soutenu en majorité par les catégories populaires (85%), les habitants des communes rurales (81%) et des petites agglomérations (81%).

Le sondage a été réalisé par Internet les 13 et 14 novembre 2018 auprès d'un échantillon de 980 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. (Caroline Pailliez, édité par Jean-Baptiste Vey)