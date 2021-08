Bourse de Paris : Les GAFAM vous saluent bien

Ces titres bénéficient aussi, surtout peut-être, de la fin de la lune de miel des investisseurs avec le compartiment technologique chinois, depuis que Pékin a décidé de mettre en coupe réglée ses champions, en maniant la batte de base-ball plutôt que les pincettes. L'entreprise de destruction massive a l'air de toucher toutes les strates du numérique. Le dernier exemple date d'hier, avec l'instauration d'un quota plus strict d'heures de jeu vidéo autorisées pour les jeunes en Chine. Exactement ce que j'ai fait à la maison avec numéro un et numéro deux, avec un succès tout relatif MAIS qui a permis de développer chez mes ados de surprenantes compétences en créativité numérique et en escroquerie parentale. N'est pas Xi Jinping qui veut. Il faut bien reconnaître aussi que l'autre différence entre lui et moi, c'est que ses décisions ont des conséquences un peu plus étendues. C'est ainsi par exemple que la multiplication des tours de vis réglementaires à l'œuvre actuellement dans plusieurs secteurs pèse sur l'économie chinoise, d'autant qu'elle intervient alors que le pic de reprise post-pandémique a été dépassé, et que le retour du coronavirus dans certaines zones du pays a réduit l'activité locale.

Tout cela est illustré dans les indicateurs PMI chinois officiels publiés ce matin pour le mois d'août, qui montrent que la partie manufacturière est à peine en expansion, puisque l'indicateur se situe à 50,1 points, juste au-dessus de la frontière des 50 points, qui sépare la contraction de la croissance économique. Quant au PMI des Services, il est passé de 52,1 en juillet à 47,5 en août, donc clairement en zone de contraction. Je rappelle que les indicateurs PMI sont des enquêtes de confiance menées auprès des directeurs d'achat des spécialités concernées dans plusieurs pays, qui donnent par conséquent une bonne image en temps réel de la vigueur d'une économie. Dans les services, l'accès de faiblesse est imputable à un cocktail négatif qui comprend non seulement la crise d'autorité du pouvoir central dans plusieurs domaines, le numérique, la finance, l'immobilier et l'éducation notamment, mais aussi la fermeture temporaire de certaines zones portuaires à cause du variant delta ou les flux touristiques contraints pour la même raison.

Les investisseurs, qui sont d'indécrottables optimistes, pensent que Pékin va finir par prendre des mesures de relance. Après tout, les autorités n'ont pas officiellement adopté de plans de dépenses pharaoniques pour contrer les effets du coronavirus comme l'ont fait les occidentaux. Il en résulte la croyance forte répandue sur les marchés que l'arsenal de Xi Jinping est encore bien garni et qu'il peut le déployer à la demande à l'appui de l'économie. Mais attention, il a manifestement aussi quelques cartouches réservées aux secteurs qui chercheraient à sortir du droit chemin de l'économie de marché communiste.

Pour en revenir au sujet de notre introduction du jour, l'insolente santé des GAFAM et de leurs compatriotes du numérique n'est pas vraiment étonnante et il peut sembler surprenant que Pékin martyrise autant ses propres champions. Il faut sans doute y voir le signe que le pouvoir central juge que la menace de perdre le contrôle de sa population dépasse toutes les autres actuellement. En tout cas souvenons-nous que l'investissement dans les actions chinoises porte un risque spécifique et largement sous-estimé jusque-là.

Les indicateurs avancés sont haussiers ce matin en Europe, au lendemain donc d'une séance assez mitigée qui s'est soldée par des variations modestes. En Asie, la hausse domine, hormis en Chine continentale et à Hong Kong. La City revient dans le jeu ce matin, après une journée fériée hier, ce qui devrait profiter aux volumes.

Les temps forts économiques du jour

La France publiera à 8h45 son estimation d'inflation pour le mois d'août. L'Allemagne enchaînera à 9h55 avec ses chiffres mensuels de l'emploi, avant l'inflation européenne d'août. Aux Etats-Unis, place aux prix des maisons (15h00), au PMI de Chicago (15h45) et à la confiance des consommateurs du Conference Board (16h00). En Chine, le PMI manufacturier d'août est à peine en zone d'expansion (50,1 points), tandis que le PMI des services chute à 47,5 points, sans doute victime du travail de sape de Pékin dans le secteur numérique.

L'euro est ferme à 1,1809 USD, de même que l'once d'or à 1813 USD. Le baril de pétrole reflue, à 73,05 USD le Brent et à 68,87 USD le WTI. Sur le marché de la dette souveraine, le rendement du 10 ans américain recule à 1,27%, tandis que celui du Bund s'établit à -0,44%. Le Bitcoin s'échange légèrement au-dessus des 47 100 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aedifica : Société Générale reste à conserver avec un objectif de cours ajusté à 122 EUR.

BMW : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 135 à 125 EUR.

Camurus : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 255 à 235 SEK.

Cerved : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 9,50 EUR.

CMO Group : Liberum démarre le suivi à l'achat en visant 230 GBp.

Crayon Group : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 215 NOK.

Dianomi : Liberum démarre le suivi à l'achat en visant 410 GBp.

Geberit : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 500 à 539 CHF.

Indivior : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 220 à 260 GBp.

Infineon : Stifel passe de conserver à acheter en visant 43 EUR.

Intercontinental Hotels : Société Générale passe de conserver à acheter en visant 5710 GBp.

Reach Plc : Liberum démarre le suivi à l'achat en visant 475 GBp.

SAF-Holland : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 19,30 à 20,90 EUR.

Safran : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 100 EUR.

Stora Enso : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 19,10 à 19,50 EUR.

The Weir Group : Peel Hunt passe de conserver à acheter en visant 2250 GBp.

En France

Annonces importantes

Carrefour renforce son comité exécutif.

EssilorLuxottica lance un programme de rachat d'actions portant sur jusqu'à 2 millions de titres.

Atos lance un plan d'actionnariat salarié.

Moody's passe de négative à stable la perspective d'évolution de la notation crédit Baa3 de Valeo.

Esker étend sa présence sur le SAP Store.

PlanetMedia accueille Groupe Marie Claire à son capital, via une double opération, à 1,10 EUR dans un premier temps puis à 1,50 EUR par action via une augmentation de capital réservée par ABSA.

Erytech, DBV Technologies et Inventiva annoncent leurs programmes de conférences de rentrée.

Avenir Telecom signe un accord international de promotion et de partage de revenus avec Kaspersky Lab.

Pharmasimple signe un financement de 10 M€ via des obligations convertibles et des warrants avec Alpha Blue Ocean.

com et Bastide ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes