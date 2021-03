Les Galaxy A52 5G et Galaxy A32 5G de Samsung rendent l'innovation accessible à tous

MISSISSAUGA, Ontario, 19 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada, Inc. a dévoilé, le 17 mars, le Galaxy A52 5G de Samsung, rendant l’innovation accessible à tous. Le Galaxy A52 5G de Samsung, ainsi que le Galaxy A32 5G annoncé plus tôt en mars, sont équipés d’extraordinaires innovations Galaxy qui permettent de diffuser, capturer et faire l’expérience des choses qui vous importent le plus, à un prix que vous aimerez.



« Samsung s’efforce de donner aux consommateurs ce qu’ils veulent et ce dont ils ont le plus besoin. C’est pourquoi notre vision avec la série Galaxy A 5G est de démocratiser les innovations Galaxy pour tous.» a déclaré Dr TM Roh, Président et chef du secteur des communications mobiles, Samsung Electronics. « Le Galaxy A52 5G incarne la philosophie de la marque Galaxy avec des innovations, des services et des fonctionnalités de pointe à un prix accessible.»

Créez, communiquez et exprimez-vous avec une extraordinaire technologie de caméra



Le Galaxy A52 5G représente un engagement permanent de Samsung à offrir des expériences mobiles extraordinaires aux amateurs de Galaxy A à un prix abordable.

Une expérience de caméra polyvalente - Captez des photos vives et nettes facilement grâce à une caméra quadruple haute résolution de 64 Mpx et une caméra frontale de 32 Mpx. Tournez vos moments préférés de vos vidéos 4K en images haute résolution de 8Mpx avec la fonction 4K Video Snap , et utilisez Scene Optimizer pour capter avec des paramètres optimaux pour 30 catégories d’images et d’arrière-plans, tels que la nourriture, les paysages et les animaux.

Captez des photos vives et nettes facilement grâce à une caméra quadruple haute résolution de 64 Mpx et une caméra frontale de 32 Mpx. Tournez vos moments préférés de vos vidéos 4K en images haute résolution de 8Mpx avec la fonction , et utilisez pour capter avec des paramètres optimaux pour 30 catégories d’images et d’arrière-plans, tels que la nourriture, les paysages et les animaux. Stable, le jour comme la nuit - Que vous filmiez la dernière danse tendance ou un nouveau saut en planche à roulettes, l’ OIS (stabilisation optique de l’image) vous assure que vos photos et vidéos seront nettes. Et vous ne manquerez plus de capturer un moment en raison de la faible luminosité - Le mode Nuit utilise le traitement multi-images pour des images lumineuses et nettes, même dans l’obscurité.

- Que vous filmiez la dernière danse tendance ou un nouveau saut en planche à roulettes, l’ (stabilisation optique de l’image) vous assure que vos photos et vidéos seront nettes. Et vous ne manquerez plus de capturer un moment en raison de la faible luminosité - Le utilise le traitement multi-images pour des images lumineuses et nettes, même dans l’obscurité. Capture de contenu amusante - Ajoutez du style et un flair unique à votre contenu en utilisant AR Emoji et My Filter.

Voyez et soyez vus avec un écran extraordinaire et un design raffiné

Samsung améliore les expériences et le style avec un affichage vif et un design sophistiqué.

Plus clair et plus fluide - Modifiez vos photos, faites des appels vidéo avec vos amis et perdez-vous dans les couleurs et graphiques de jeux de qualité ultra nette. Le Galaxy A52 5G est doté d’un écran Infinity-O Full HD+ 1 et d’un taux de rafraîchissement dynamique de 120Hz. Continuez à consulter vos médias sociaux, même à l’extérieur, grâce à une luminance de 800 nits.

Modifiez vos photos, faites des appels vidéo avec vos amis et perdez-vous dans les couleurs et graphiques de jeux de qualité ultra nette. Le Galaxy A52 5G est doté d’un écran Infinity-O Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement dynamique de 120Hz. Continuez à consulter vos médias sociaux, même à l’extérieur, grâce à une luminance de 800 nits. Une expérience de visionnement confortable - L’écran est également certifié «Eye Care» 2 et ajuste automatiquement la température de couleur de l’écran selon les habitudes d’utilisation du téléphone intelligent afin de réduit la fatigue oculaire avec «Eye Comfort Shield». 3

- L’écran est également certifié «Eye Care» et ajuste automatiquement la température de couleur de l’écran selon les habitudes d’utilisation du téléphone intelligent afin de réduit la fatigue oculaire avec «Eye Comfort Shield». Un design raffiné - Le Galaxy A52 5G met le style haut de gamme à portée de main, grâce à une finition mate moderne et un design super élégant.

Étendez vos expériences grâce à la puissance extraordinaire de l’écosystème Galaxy

L’expérience de la nouvelle série Galaxy A est rehaussée par les connexions faciles et les nouvelles opportunités offertes par l’écosystème Galaxy de Samsung.

Restez organisés et connectés - SmartThings se connecte à et contrôle un grand nombre d’appareils compatibles dans un environnement de maison intelligente directement depuis la série Galaxy A - incluant les objets connectés, les tablettes, les ordinateurs personnels et les télévisions. De plus, SmartThings Find localise vos appareils connectés avec des instructions plus intuitives et détailles, et le localisateur Bluetooth Galaxy SmartTag 4 peut vous aider à retrouver des appareils ou objets personnels importants. Vous n’avez qu’à l’attacher à ce qui vous importe le plus.

se connecte à et contrôle un grand nombre d’appareils compatibles dans un environnement de maison intelligente directement depuis la série Galaxy A - incluant les objets connectés, les tablettes, les ordinateurs personnels et les télévisions. De plus, localise vos appareils connectés avec des instructions plus intuitives et détailles, et le localisateur Bluetooth peut vous aider à retrouver des appareils ou objets personnels importants. Vous n’avez qu’à l’attacher à ce qui vous importe le plus. Profitez de la musique ensemble, sans tracas - Que vous participiez à un entraînement commun à la maison ou que vous rattrapiez le dernier balado avec des amis, connectez-vous et écoutez ensemble. La fonction Music Share synchronise tout simplement un téléphone avec l’appareil d’un ami pour partager de la musique sans jumeler de haut-parleur. De plus, connectez un téléphone avec deux ensembles d’appareils Galaxy Buds et écoutez ensemble avec Buds Together.

Que vous participiez à un entraînement commun à la maison ou que vous rattrapiez le dernier balado avec des amis, connectez-vous et écoutez ensemble. La fonction synchronise tout simplement un téléphone avec l’appareil d’un ami pour partager de la musique sans jumeler de haut-parleur. De plus, connectez un téléphone avec deux ensembles d’appareils Galaxy Buds et écoutez ensemble avec Connectez et partagez avec facilité - Le partage rapide vous laisse envoyer des photos et vidéos facilement à des appareils Galaxy dans vos alentours sans limite de taille, pour que vous puissiez obtenir une approbation rapide de tous ceux dans la photo avant de publier un selfie de groupe. Avec Partage privé5, vous pouvez changer d’idée sur les personnes avec qui vous partagez votre contenu. Vous pouvez aussi révoquer vos photos et vidéos après les avoir partagées, d’un seul clic.

Attendez-vous et obtenez-en plus avec l’extraordinaire fondation Galaxy

Le Galaxy A52 5G vient avec toutes les fonctionnalités essentielles que les utilisateurs Galaxy méritent.

Paix d’esprit - Prenez des risques et amusez-vous puisque le Galaxy A52 5G est résistant à l’eau et à la poussière avec un classement IP67 6 . En ajoutant Samsung Care+ 7 , vous pouvez planifier pour les imprévus et être protégé pour jusqu’à deux ans contre les dommages physiques ou liquides, ainsi que les dysfonctionnements mécaniques. Protégez les choses qui vous importent avec Samsung Knox 8 - le système de sécurité de niveau défense de Samsung qui protège les informations et données personnelles en temps réel.

Prenez des risques et amusez-vous puisque le Galaxy A52 5G est résistant à l’eau et à la poussière avec un classement . En ajoutant , vous pouvez planifier pour les imprévus et être protégé pour jusqu’à deux ans contre les dommages physiques ou liquides, ainsi que les dysfonctionnements mécaniques. Protégez les choses qui vous importent avec - le système de sécurité de niveau défense de Samsung qui protège les informations et données personnelles en temps réel. Une batterie longue durée - Regardez vos émissions préférées, jouez à des jeux et écoutez votre musique haut et fort avec la batterie longue durée de 4 500 mAh (typique) du Galaxy A52 5G. 9 Lorsque vous avez besoin de plus de jus, la recharge ultra rapide 10 vous permettra de repartir en un rien de temps.

Regardez vos émissions préférées, jouez à des jeux et écoutez votre musique haut et fort avec la batterie longue durée de 4 500 mAh (typique) du Galaxy A52 5G. Lorsque vous avez besoin de plus de jus, la recharge ultra rapide vous permettra de repartir en un rien de temps. 5G hyper rapide - La vie bouge rapidement, et les téléphones doivent pouvoir nous suivre. Avec la puissance, des vitesses hyper rapides et une grande performance, le Galaxy A52 5G rend la connectivité 5G 11 accessible.

- La vie bouge rapidement, et les téléphones doivent pouvoir nous suivre. Avec la puissance, des vitesses hyper rapides et une grande performance, le Galaxy A52 5G rend la connectivité 5G accessible. Profitez d’essentiels haut de gamme - Le Galaxy A52 5G est doté d’essentiels Galaxy, incluant des haut-parleurs stéréo, 64 Go de mémoire interne et jusqu’à 1 To 12 de mémoire externe lorsque vous ajoutez une carte MicroSD. De plus, One UI 3.1 permet des expériences plus intuitives et des interactions plus consistantes en augmentant la vitesse, réduisant les distractions et mettant de l’avant l’information importante.

- Le Galaxy A52 5G est doté d’essentiels Galaxy, incluant des haut-parleurs stéréo, 64 Go de mémoire interne et jusqu’à de mémoire externe lorsque vous ajoutez une carte MicroSD. De plus, permet des expériences plus intuitives et des interactions plus consistantes en augmentant la vitesse, réduisant les distractions et mettant de l’avant l’information importante. Mises à jour logicielles - Samsung vise toujours à offrir aux utilisateurs Galaxy un système d’exploitation à jour, et cela est maintenant étendu à la série Galaxy A.13

Hautement accessible, le Galaxy A32 5G de Samsung offre certaines des meilleures fonctionnalités de base de Samsung

Annoncé en mars, le Galaxy A32 5G jumelle certaines des meilleures fonctionnalités de base de Samsung avec les appareils 5G les plus abordables sur le marché.14

Batterie longue durée - La batterie longue durée 5 000 mAh 15 (typique) du Galaxy A32 5G vous aide à en faire plus avec un chargement rapide de 15 W pour vous donner un coup de pouce quand vous en avez besoin.

- La batterie longue durée 5 000 mAh (typique) du Galaxy A32 5G vous aide à en faire plus avec un chargement rapide de 15 W pour vous donner un coup de pouce quand vous en avez besoin. Une performance extraordinaire - Que ferez-vous lorsque vous vous connecterez à la 5G 16 ? Les possibilités sont infinies. Peu importe ce que vous choisissez, le processeur rapide du Galaxy A32 5G est là pour vous.

- Que ferez-vous lorsque vous vous connecterez à la 5G ? Les possibilités sont infinies. Peu importe ce que vous choisissez, le processeur rapide du Galaxy A32 5G est là pour vous. Un stockage extensible - Vous ne devriez pas avoir à supprimer vos souvenirs seulement parce que vous manquez d’espace de stockage. Le Galaxy A32 5G vient avec 64 Go de mémoire interne, et vous pouvez ajouter jusqu’à 1 To de contenu supplémentaire lorsque vous ajoutez une carte microSD. 17

- Vous ne devriez pas avoir à supprimer vos souvenirs seulement parce que vous manquez d’espace de stockage. Le Galaxy A32 5G vient avec 64 Go de mémoire interne, et vous pouvez ajouter jusqu’à 1 To de contenu supplémentaire lorsque vous ajoutez une carte microSD. Une expérience de caméra polyvalente - Des selfies époustouflants aux paysages épiques et tout le reste, le Galaxy A32 5G vous offre plusieurs façons d'ajouter de la brillance à vos moments de tous les jours. Quatre objectifs à l'arrière vous aident à prendre de superbes photos de 48 Mpx et un appareil photo avant de 13 Mpx fait en sorte que vous êtes prêt à aller partout où l'inspiration vous mène.

- Des selfies époustouflants aux paysages épiques et tout le reste, le Galaxy A32 5G vous offre plusieurs façons d'ajouter de la brillance à vos moments de tous les jours. Quatre objectifs à l'arrière vous aident à prendre de superbes photos de 48 Mpx et un appareil photo avant de 13 Mpx fait en sorte que vous êtes prêt à aller partout où l'inspiration vous mène. Un affichage infini - Ce grand écran HD+ Infinity-V de 6,5 po 18 a été conçu pour votre plaisir visuel. Des couleurs riches, une clarté exquise, un écran Infinite HD+. C’est assez pour vous donner envie d’abandonner votre télévision.

Ce grand écran HD+ Infinity-V de 6,5 po a été conçu pour votre plaisir visuel. Des couleurs riches, une clarté exquise, un écran Infinite HD+. C’est assez pour vous donner envie d’abandonner votre télévision. Un design moderne - L’esthétique minimaliste du Galaxy A32 5G est simple, propre et délicieusement moderne.

Disponibilité canadienne

Les appareils de la nouvelle série Galaxy A 5G seront disponibles au Canada à une date ultérieure, et les détails sur le prix et la disponibilité suivront. Pour plus d’informations sur les Galaxy A52 5G et Galaxy A32 5G de Samsung, visitez le news.samsung.com/ca ou le www.samsung.ca

Les clients éligibles peuvent également recevoir un financement de 0% sur un appareil de la série Galaxy A 5G pour 0 $ d'acompte et 0% d'intérêt pour un maximum de 36 mois avec l'approbation du crédit. Découvrez la technologie des smartphones de Samsung d'une manière qui correspond à votre budget.19

La paix d’esprit avec Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil portable Galaxy. Vous serez protégé pendant jusqu’à deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques avec une équipe d’experts Galaxy dédiés disponibles pour vous aider à vous remettre sur la bonne voie.20

Les Canadiens peuvent acheter le plan Samsung Care + avec leur nouvel appareil Galaxy ou dans les 60 jours suivant la date d’achat de leur appareil. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/

Service de réparation porte-à-porte au Canada

Profitez d’un ramassage pratique, d’une réparation rapide et d’une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d’une assistance technique pour votre appareil Samsung, vous pouvez organiser une prise en charge pratique du service porte-à-porte via le 1-800-SAMSUNG, en clavardage en direct ou en envoyant un message texte au WECARE (932 273). Ce service porte-à-porte pratique comprend la cueillette et le retour gratuit et des disponible pour les clients avec ou sans garantie. La couverture pourrait varier. Pour plus d’informations sur le service de réparation porte à porte, veuillez visiter le https://www.samsung.com/ca/support/stayhomestaysafe/.

Pour plus d’informations sur les plus récents appareils Samsung Galaxy, incluant les spécifications, veuillez visiter le news.samsung.com/ca_fr ou le samsung.com/ca_fr.

Pour plus d’informations sur la série Galaxy A 5G de Samsung,

https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-a-series

Pour plus d’informations sur les Galaxy Buds de Samsung:

https://www.samsung.com/ca_fr/audio-sound/galaxy-buds/

Pour plus d’informations sur la Galaxy Tab de Samsung:

www.samsung.com/ca_fr/tablets/

Pour plus d’informations sur le Galaxy SmartTag de Samsung:

www.samsung.com/ca_fr/mobile-accessories/galaxy-smarttag-black-ei-t5300bbegca/

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils connectés, des tablettes et des électroménagers numériques. Dédiées à contribuer à faire une différence dans la vie des Canadiens, les initiatives de dons d’entreprises primées de Samsung soutiennent l’éducation du public et les questions liées à la santé dans les collectivités partout au pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.samsung.com/ca.

Suivez Samsung Canada sur facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada

Spécifications produits

SPÉCIFICATIONS - GALAXY A52 5G

Galaxy A52 5G Écran Taille 6,5 po FHD+ sAMOLED. 120Hz Affichage Écran Infinity-O Caméra Arrière 64 Mpx AF (F1.8) + 12 Mpx FF (F2.2)

+5 Mpx FF(F2.4) + 5 Mpx FF (F2.4) Avant 32 Mpx FF (F2.2) Processeur SD5750G Mémoire Mémoire Vive 6/8 Go Stockage 128/256 Go Micro SD Jusqu’à 1 To Batterie Capacité

(Typique) 4 500 mAh Chargement Chargement ultra rapide - 25 W Dimensions 159,9 x 75,1 x 8,4 mm / 189 g. Autres Capteur d’empreintes digitales à l’écran

Samsung Pay

Haut-parleurs Stéréo

Résistance à l’eau (IP67)

SPÉCIFICATIONS - GALAXY A32 5G

Galaxy A32 5G Écran Taille 6,5 po HD+TFT Affichage Écran Infinity-V Caméra Arrière 48 Mpx (F1.8) + 8 Mpx (F2.2) + 2 Mpx (F2.4) + 5 Mpx (F2.4) Avant 32 Mpx (F2.2) Processeur MTK D720

Dual 2.0 GHz + Hexa 2.0 GHz Mémoire Mémoire vive 4/6/8 Go Stockage 64/128 Go Micro SD Jusqu’à 1To Batterie Capacité (Typique) 5 000 mAh Chargement Chargement rapide - 15 W Dimensions 164,2 x 76,1 x 9,1 mm / 205 g. Autres Capteur d’empreintes digitales latéral

Chargement rapide de type C

Samsung Pay (NFC seulement)





1 Mesurée en diagonale, la taille de l’écran est de 6,5 po dans le rectangle complet et de 6,3 po en prenant en compte les coins arrondis. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis et de l’objectif de l’appareil photo

2 SGS, le leader mondial de la certification, a décerné à la série Galaxy A la certification Eye Care en raison de sa capacité à réduire la lumière bleue. Cette certification est disponible sur www.sgs.com.

3 Eye Comfort Shield est désactivé par défaut, et doit être activé dans les paramètres.

4 Galaxy SmartTag vendu séparément.

5 Le partage privé permet un partage plus sécurisé avec la technologie de cryptage basée sur la blockchain et fonctionne entre les téléphones intelligents Galaxy dotés d'Android P ou d'une version ultérieure. Téléchargement de l'application requis pour envoyer / recevoir le lien de partage privé. Après le partage, les expéditeurs peuvent révoquer les fichiers des destinataires.

6 Le Galaxy A52 5G est classé IP67. Basé sur des conditions de test pour une immersion dans jusqu’à 1 mètre d’eau douce pendant 30 minutes maximum. Non conseillé pour l’utilisation à la plage ou à la piscine.

7 Des conditions s’appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms

8 La disponibilité varie selon les appareils.

9 Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée en tenant compte de l'écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme CEI 61960. La capacité nominale (minimum) est de 4370 mAh.

10 Chargeur ultra rapide de 25 W vendu séparément. La vitesse de charge réelle peut également varier en fonction de l'utilisation réelle, des conditions de charge et d'autres facteurs.

11 Nécessite une connexion réseau 5G optimale, disponible dans certains marchés. Vérifiez auprès de votre opérateur pour la disponibilité et les détails. Les vitesses de téléchargement et de diffusion en continu peuvent varier en fonction du fournisseur de contenu, de la connexion au serveur et d'autres facteurs.

12 Carte microSD vendue séparément.

13 La disponibilité des mises à jour de sécurité peut varier selon l'appareil et le marché. Les listes de modèles de mise à jour de sécurité sont sujettes à modification et seront revues périodiquement. Pour plus de détails, reportez-vous à la section «Mises à jour de sécurité» de Samsung Mobile https://security.samsungmobile.com/workScope.smsb

14 En date du 19 mars 2021.

15 Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée en tenant compte de l'écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme CEI 61960. La capacité nominale (minimum) est de 4 860 mAh.

16 Nécessite une connexion réseau 5G optimale, disponible dans certains marchés. Vérifiez auprès de votre opérateur pour la disponibilité et les détails. Les vitesses de téléchargement et de diffusion en continu peuvent varier en fonction du fournisseur de contenu, de la connexion au serveur et d'autres facteurs.

17 Carte microSD vendue séparément.

18 Mesurée en diagonale, la taille de l’écran est de 6,5 po dans le rectangle complet et de 6,4 po en prenant en compte les coins arrondis. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis et de l’objectif de l’appareil photo

19 Un financement à 0% pour une période maximale de 36 mois s’applique aux clients admissibles qui atteignent le montant minimum applicable au financement PayBright de 300 $ (avant taxes et frais), sur approbation de crédit. Vous n’êtes peut-être pas éligible au plan d’intérêt à 0% et le montant de votre paiement mensuel, les intérêts que vous paierez et les conditions de prêt disponibles dépendent de votre profil de crédit personnel. Les paiements mensuels peuvent inclure des frais de traitement mensuels de 6,95 $. Les produits Samsung éligibles sont: les téléphones intelligents, les ordinateurs portables, les étuis, les tablettes, les appareils portables, les chargeurs, l’audio AKG et les produits SmartThings dans tous les modèles et couleurs. Financement fourni par PayBright ou son partenaire, Easy Financial. Toutes les transactions sont soumises à l’approbation de PayBright ou de son partenaire, Easy Financial. Les offres de financement peuvent varier de temps à autre. Les offres de financement peuvent varier pour les clients de la province de Québec. Voir www.paybright.com/faq pour plus d’informations. Exemple: un Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988WZKAXAC) avec un prix de vente (PDSF) de 1849,99 $ financé à 0% APR pendant 36 mois, ce qui équivaut à 36 paiements mensuels de 51,39 $. Le coût d’emprunt est de 0 $ pour une obligation totale de 1849,99 $. Les taxes, frais d’expédition et autres frais [le cas échéant] sont en sus. L’offre prend fin le 30 juin 2021 et est sujette à changement / annulation sans préavis.

20 Des conditions s’appliquent. Pour consulter l’intégralité des conditions générales, veuillez consulter https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4257263e-d473-477b-9031-74706a5f68ce/fr



Simon Langlois North Strategic, Relations publiques simon.langlois@northstrategic.com 438-870-0327