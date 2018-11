PARIS, 28 novembre (Reuters) - Le soutien des Français au mouvement des "Gilets jaunes", qui a mené ses premières manifestations le 17 novembre, progresse significativement, selon deux sondages diffusés mercredi, qui montrent par ailleurs que la réponse d'Emmanuel Macron à la grogne sociale est loin d'avoir convaincu.

D'après un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro, 84% des Français jugent justifié le mouvement, soit une progression de dix points par rapport au 16 novembre dernier. Seize pour cent considèrent qu'il est injustifié.

Un sondage Elabe pour BFM TV évalue ce soutien à 75%, soit une progression de cinq points en une semaine. Dix-sept pour cent désapprouvent les "Gilets jaunes", 8% se disent indifférents.

Dans l'enquête Odoxa, les personnes interrogées estiment à 78% qu'Emmanuel Macron n'a pas été convaincant mardi lors de son discours sur la stratégie énergétique de la France, une tentative de réponse à la grogne sociale actuelle. Vingt-et-un pour cent l'ont jugé plutôt convaincant. Un pour cent ne se prononce pas.

Au total, 79% considèrent que le chef de l'Etat a tort de ne pas renoncer aux hausses de taxes sur les carburants; 21% pensent le contraire.

Dans le sondage Elabe, 81% estiment qu'Emmanuel Macron et le gouvernement d'Edouard Philippe ne sont pas à l'écoute des revendications des "Gilets jaunes". Dix-neuf pour cent déclarent le contraire.

L'enquête Odoxa a été réalisée par internet les 27 et 28 novembre auprès d'un échantillon de 1.005 Français âgés de 18 ans et plus.

Le sondage Elabe a été mené en ligne les mêmes jours auprès d'un échantillon représentatif de mille personnes. (Sophie Louet, édité par Yves Clarisse)