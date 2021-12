Les Handballeuses en finale !

L'équipe de France est en finale ! Les filles d'Olivier Krumbholz ont battu le Danemark 23-22 ! Mais que cela a été dur ! Les Bleues ont lutté pendant près de 56 minutes avant de renverser les Danoises dans les derniers instants. Grâce Zaadi et ses coéquipières se sont longtemps heurtées à une défense bien regroupée, une imprécision en attaque et à une gardienne danoise en feu (Reinhardt). Mené jusqu'à 4 buts d'écarts en première période (6-10) puis en seconde (13-17), les Championnes olympiques se sont accrochées pour ne pas se laisser décrocher par leur adversaire du jour qui a eu plusieurs occasions pour passer à +5. Puis, les Françaises ont serré le jeu et sont passées pour la première fois du match devant à 4 minutes de la fin grâce à une énorme seconde période de Pauletta Foppa et une Cléopâtre Darleux magique dans le money-time. Les Bleues affronteront l'Espagne ou la Norvège.

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)