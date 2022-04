Les Hongrois votent sur le règne de 12 ans d'Orban lors d'un scrutin serré, assombri par la guerre en Ukraine.

Les chances sont légèrement en faveur du Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, l'un des dirigeants les plus anciens d'Europe, de prolonger son règne de 12 ans lors des élections de dimanche, aidé par le contrôle ferme de son gouvernement sur les médias d'État.

Les Hongrois ont commencé à voter à 0400 GMT avec la guerre dans l'Ukraine voisine qui a dominé la campagne. L'alliance de six partis d'opposition est à portée de main du parti Fidesz d'Orban dans les sondages, rendant l'issue du scrutin incertaine pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir d'Orban en 2010.

En votant dans la neige à Budapest, M. Orban a déclaré aux journalistes qu'il s'attendait à une "grande victoire" et a présenté le scrutin comme un choix entre "la paix ou la guerre", accusant une nouvelle fois ses adversaires de vouloir entraîner la Hongrie dans le conflit ukrainien, une accusation qu'ils nient.

Interrogé à plusieurs reprises sur ses liens étroits avec Moscou et le président russe Vladimir Poutine, M. Orban a répondu :

"Je me tiens debout sur la base des intérêts nationaux hongrois, je suis pro-hongrois".

La guerre en Ukraine a bouleversé les plans d'Orban et l'a contraint à des manœuvres inconfortables dans son pays après plus d'une décennie de relations politiques et commerciales étroites avec Moscou.

Selon le dernier sondage de Zavecz Research, le Fidesz est en tête avec 39 % de soutien contre 36 % pour l'opposition, tandis qu'un cinquième des électeurs n'a pas encore décidé qui soutenir.

Le chef de l'opposition, le conservateur Peter Marki-Zay, 49 ans, a présenté l'élection comme un choix entre l'Est et l'Ouest. Selon lui, Orban a tourné la Hongrie vers la Russie, érodant les droits démocratiques et éloignant le pays d'Europe centrale de l'Union européenne à laquelle il appartient.

"Un Poutine hongrois ou l'Europe ?", disent les panneaux d'affichage de l'opposition, montrant une photo de Poutine avec Orban.

Orban, 58 ans, s'est présenté comme un défenseur des intérêts hongrois en rejetant les sanctions de l'UE sur le pétrole et le gaz russes.

Il n'a opposé son veto à aucune sanction de l'UE contre la Russie, même s'il a déclaré ne pas être d'accord avec elles. Son gouvernement a également autorisé le déploiement de troupes de l'OTAN en Hongrie, où le soutien de l'opinion publique à l'adhésion à l'OTAN s'élevait à 80 % dans un sondage GLOBSEC de 2021.

Il a soutenu une décision de l'UE d'envoyer des armes à l'Ukraine, mais a interdit les livraisons d'armes depuis le territoire hongrois, affirmant qu'un tel geste pourrait poser un risque pour la sécurité.

Sa manœuvre tactique a contribué à cimenter son soutien parmi les électeurs du noyau dur du Fidesz. Mais il a suscité des critiques de la part de certains alliés, notamment la Pologne, dont le chef du parti au pouvoir, Jaroslaw Kaczynski, a déclaré qu'il n'était pas satisfait de la position prudente d'Orban vis-à-vis de la Russie.

Les bureaux de vote ferment à 1700 GMT.

DES PRIX EN HAUSSE

Malgré le fait que la guerre en Ukraine occupe le devant de la scène, de nombreux Hongrois sont préoccupés par la flambée des prix à la consommation, avec une inflation de 8,3 % en février, soit le taux le plus élevé depuis 15 ans, alors même que M. Orban a imposé des plafonds sur les prix de détail du carburant, des denrées alimentaires de base et des taux hypothécaires.

Le groupe de réflexion GKI a déclaré que son enquête sur la confiance des consommateurs a révélé un plongeon de 11 points en mars, même après la frénésie de dépenses préélectorale d'Orban pour soutenir les ménages.

L'alliance de l'opposition, qui comprend la Coalition démocratique de gauche, le parti libéral Momentum et le parti d'extrême droite Jobbik devenu modéré, a exploité le mécontentement populaire, critiquant ce qu'ils ont appelé la corruption systémique qui a enrichi les oligarques proches du Fidesz.

"Je ne supporte pas qu'ils aient démantelé la démocratie et ... qu'ils nous aient volé notre pays, qu'ils aient volé la richesse de notre pays et qu'ils l'aient canalisée vers la propriété privée", a déclaré Annamaria Varnai, une partisane de l'opposition à Budapest, où l'alliance semble susceptible de remporter une large victoire selon un sondage réalisé par Median cette semaine.

Après des années d'affrontements avec Bruxelles sur la liberté des médias, l'État de droit et l'immigration, une partie de la campagne actuelle d'Orban est basée sur la défense des valeurs familiales chrétiennes conservatrices contre ce qu'il appelle la "folie des genres" en Europe occidentale.

Dimanche, les Hongrois se prononceront également par référendum sur les ateliers d'orientation sexuelle dans les écoles - un vote que les groupes de défense des droits ont condamné, affirmant qu'il alimente les préjugés contre les personnes LGBTQ.