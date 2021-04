Les Houthis affirment avoir attaqué des cibles à Jazan

DUBAI, 15 avril (Reuters) - Les insurgés houthis, ont utilisé des drones et des missiles pour attaquer des cibles dans la ville de Jazan, dans le sud de l'Arabie saoudite, ont-ils déclaré jeudi, dont une appartenant au géant pétrolier national Aramco, ce qui a provoqué un incendie.

L'Arabie saoudite n'a pas confirmé l'incendie ni la frappe d'une structure antimissile Patriot qui, selon le porte-parole militaire des Houthis, a également été touchée.

Toutefois, la coalition sous commandement saoudien qui intervient militairement au Yémen a déclaré que des débris provenant de l'interception de quatre drones et de cinq missiles balistiques tirés dans la nuit et en début de matinée avaient atterri dans l'enceinte de l'université de Jazan et déclenché un incendie limité qui a été maîtrisé. (Lisa Barrington; version française Camille Raynaud)