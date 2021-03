Les Houthis du Yémen ciblent un site pétrolier de Saudi Aramco

SANAA, 7 mars (Reuters) - Les Houthis du Yémen ont lancé des drones et tiré des missiles dimanche sur une installation de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco à Ras Tanura et sur des cibles militaires dans des villes saoudiennes, a déclaré un porte-parole militaire du groupe affilié au régime iranien.

Aucune confirmation n'a pu être obtenue dans l'immédiat auprès de Saudi Aramco ou des autorités saoudiennes. Ras Tanura est le site d'une raffinerie de pétrole et la plus grande installation de chargement de pétrole en mer au monde.

Plus tôt dimanche, les médias d'État saoudiens avaient déclaré que la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite luttant contre les Houthis avait intercepté 12 drones armés ainsi que deux missiles.

La mission américaine en Arabie saoudite a pour sa part publié un avis citant de possibles attaques et explosions de missiles dimanche soir dans la région des trois villes de Dhahran, Dammam et Khobar, dans la province orientale de l'Arabie saoudite, qui abrite la plupart des installations de production et d'exportation de pétrole de Saudi Aramco.

La coalition conduite par l'Arabie saoudite avait auparavant annoncé le bombardement de plusieurs cibles appartenant au mouvement houthi après plusieurs attaques de drones lancées par le mouvement.

Un journaliste de Reuters en poste à Sanaa, la grande ville du nord du pays, a constaté plusieurs frappes aériennes et a vu un panache de fumée noire s'élever à proximité d'un camp militaire.

Les Houthis multiplient depuis plusieurs mois les attaques transfrontalières vers l'Arabie saoudite, principalement contre le sud du pays. La coalition militaire dirigée par Ryad assure avoir intercepté la plupart des projectiles tirés par les rebelles.

Les rebelles chiites soutenus par l'Iran ont revendiqué l'an dernier des attaques à l'aide de drones contre plusieurs installations d'Aramco, dont le plus grand site mondial de transformation de brut.

En réponse, la coalition mène régulièrement des frappes aériennes contre des territoires détenus par les Houthis. (Bureaux du Golfe, Marwa Rashad à Londres, Nayera Abdallah et Ahmed Tolba au Caire et bureau du Yémen, version française Nicolas Delame et Benjamin Mallet)