La milice houthie du Yémen a organisé samedi des funérailles pour au moins 17 militants tués lors de frappes aériennes conjointes américano-britanniques visant les militants soutenus par l'Iran, a déclaré l'agence de presse Saba, gérée par les Houthis.

Depuis le 19 novembre, les Houthis ont lancé des vagues de drones et de missiles explosifs sur des navires commerciaux, en réponse, selon eux, aux opérations militaires d'Israël à Gaza, ce qui a incité la Grande-Bretagne et les États-Unis à lancer des frappes de représailles le mois dernier.

"Ces crimes ne décourageront pas le peuple yéménite de continuer à soutenir ses frères de la bande de Gaza", a déclaré Saba dans sa couverture des funérailles.

Outre les frappes aériennes sur des cibles houthies au Yémen, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont réinscrit la milice sur la liste des groupes terroristes, alors que les troubles provoqués par la guerre entre Israël et le Hamas se propagent dans la région.

La campagne des Houthis a perturbé le transport maritime international, poussant certaines compagnies à suspendre les transits par la mer Rouge au profit d'un trajet beaucoup plus long et plus coûteux autour de l'Afrique.