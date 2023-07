Le ministre des affaires étrangères des Îles Marshall a demandé jeudi que les États-Unis versent davantage de compensations au titre de l'héritage des essais nucléaires américains massifs afin de permettre le renouvellement d'un accord stratégique régissant les relations bilatérales.

Les habitants des îles Marshall subissent encore les conséquences sanitaires et environnementales de 67 essais nucléaires américains réalisés entre 1946 et 1958, dont "Castle Bravo" sur l'atoll de Bikini en 1954, la plus grosse bombe américaine jamais déclenchée.

Jack Ading a déclaré lors d'une audition au Congrès américain qu'un protocole d'accord couvrant les conditions d'extension du Compact of Free Association (COFA) de son pays avec Washington avait été signé en janvier sans autorisation nationale appropriée et sous la pression d'une date limite pour l'inclusion dans le budget du président américain Joe Biden.

"Il y a d'autres questions qui devaient être incluses, et en particulier un financement supplémentaire pour les populations touchées par le nucléaire", a-t-il déclaré devant la commission sénatoriale de l'énergie et des ressources naturelles.

Il a précisé que le protocole d'accord n'était pas contraignant et a demandé au Congrès d'ordonner à l'administration Biden de poursuivre les négociations.

Les Îles Marshall sont l'une des trois nations insulaires du Pacifique couvertes par les accords de coopération et d'association, en vertu desquels les États-Unis sont responsables de leur défense et leur fournissent une assistance économique, tout en bénéficiant d'un accès exclusif à d'immenses étendues stratégiques du Pacifique.

Le renouvellement de ces accords, qui est soumis à l'approbation du Congrès, est devenu un élément clé des efforts déployés par les États-Unis pour contrer les tentatives de la Chine d'étendre son influence dans la région.

En vertu des protocoles d'accord conclus cette année, les États-Unis s'engageront à verser aux trois pays un total de 7,1 milliards de dollars sur une période de 20 ans.

En mai, les États-Unis ont déclaré avoir finalisé les termes du COFA avec la Micronésie et les Palaos, et leur négociateur en chef, Joe Yun, a déclaré qu'il espérait conclure un accord avec les Îles Marshall dans les semaines à venir. Les conditions économiques du COFA existant expirent cette année.

L'année dernière, plus d'une centaine d'associations de lutte contre la prolifération des armes, de défense de l'environnement et d'autres groupes militants ont exhorté l'administration Biden à présenter des excuses officielles aux Îles Marshall et à leur accorder une compensation équitable.

M. Yun a déclaré lors de l'audition qu'il était "perplexe" face à la position des Îles Marshall, étant donné que le protocole d'accord leur offrait 2,3 milliards de dollars sur 20 ans et que la question de la responsabilité nucléaire avait été réglée dans les années 1980. Il a également indiqué que le protocole d'accord prévoyait 700 millions de dollars pour un fonds fiduciaire qui pourrait être utilisé pour les atolls touchés par le nucléaire.

"J'ai dit à mes collègues marshallais : écoutez, il n'y a plus d'argent", a-t-il déclaré.

M. Yun a déclaré qu'il pensait que des questions de politique intérieure étaient en jeu dans les Îles Marshall, avec des élections prévues en novembre et des rumeurs de motion de censure contre le président David Kabua la semaine prochaine.

M. Ading a démenti ces propos et s'est dit "attristé et déçu" par la référence aux affaires intérieures de son pays.