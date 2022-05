Les "Incredible Kids" du Nigeria dansent pour transformer leur vie

Aujourd'hui, le jeune homme de 15 ans, qui a perdu son bras gauche à l'âge de cinq ans après être tombé d'un arbre, fait partie d'un groupe de danse appelé "The Incredible Kids", qui a de plus en plus de fans sur Instagram et un programme de représentations chargé.

Dans l'une de leurs vidéos les plus populaires, avec 55 000 vues, les six enfants dansent dans une cour avec des palmiers derrière eux. Dirigés par une fille de cinq ans, ils font des routines rapides sur des chansons nigérianes populaires.

Les enfants vivent avec le danseur Maliki Emmanuel, le fondateur du groupe, dans la banlieue d'Abuja, la capitale du Nigeria. La plupart sont issus de situations familiales difficiles et ont trouvé refuge auprès de lui.

Un après-midi récent, les enfants se sont rassemblés autour d'Emmanuel alors qu'il était assis dans un fauteuil de leur salon, regardant des vidéos musicales pour trouver des idées pour de nouvelles routines.

"Avant de venir ici, j'allais à des fêtes, je me battais partout où j'allais et je n'allais pas à l'école", a déclaré Joshua. "Depuis que je suis venu ici, j'ai commencé l'école, je lis et je danse."

Le groupe s'est produit à Abuja et à Lagos, et au fur et à mesure que leur notoriété grandit, Emmanuel dit qu'il espère que leur nombre en fera autant.

"Lorsque nous aurons créé une marque ... alors nous pourrons recruter plus d'enfants, des enfants qui sont dans la rue ... qui aiment la danse", a-t-il dit. "Je peux leur enseigner puis nous les amènerons à l'équipe".

Les recettes des spectacles couvrent les frais de scolarité de Joshua et des autres danseurs.

La mère de Joshua, Vera Anum, a déclaré qu'elle avait désespéré lorsque son bras a dû être amputé, mais qu'elle était désormais fière de sa réussite.

"Tout le monde pensait ... qu'il ne serait pas utile dans la vie. Nos gens à la maison disaient qu'il était fini parce que quelqu'un dont la main a été amputée depuis l'enfance, que peut-il faire ?" a-t-elle dit.

"Regardez-le aujourd'hui, au moins le monde entier le voit, le regarde comment il se comporte".