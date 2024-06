En Inde, la demande de bière atteint un niveau record depuis plusieurs années et les ventes de climatiseurs montent en flèche, car la chaleur intense et sans précédent qui sévit dans certaines régions du pays est une aubaine pour certaines entreprises de consommation.

Les températures dans la capitale indienne Delhi et dans l'État occidental du Rajasthan ont grimpé à près de 50 degrés Celsius au cours des dernières semaines, les scientifiques affirmant que l'été chaud est devenu encore plus intense en raison du changement climatique provoqué par l'homme. Alors que des pluies se sont abattues sur Delhi vendredi, de nombreuses régions du nord, comme le Pendjab, ont enregistré des températures supérieures à 40 °C jeudi.

Le volume des ventes de bière devrait augmenter de 10 % cet été et la demande est à son plus haut niveau depuis le début de la pandémie de COVID-19, a déclaré Vinod Giri, de l'association indienne des brasseurs, qui représente les principaux fabricants de bière, Carlsberg, Anheuser-Busch InBev et United Breweries.

Dans cette chaleur torride, la bière permet aux Indiens de "se sentir mieux sans être trop alcoolisés", a déclaré M. Giri.

La chaleur a également fait grimper la demande d'électricité à un niveau record, car de plus en plus de personnes cherchent à se rafraîchir.

B. Thiagarajan, directeur général de Blue Star, fabricant de climatiseurs et de purificateurs d'air, a déclaré qu'il n'avait jamais assisté à des ventes aussi importantes de climatiseurs depuis plus de 30 ans qu'il travaille dans ce secteur.

Il s'agit d'une "course effrénée... tout ce qui s'appelle climatiseur aurait été vendu", a-t-il déclaré.

Le nombre de personnes aisées en Inde augmente rapidement, et M. Thiagarajan a déclaré que les ventes globales de climatiseurs augmenteront de 50 % au cours des mois d'été d'avril à juin, dépassant ainsi l'augmentation de la demande prévue par l'industrie, qui est de 25 à 30 %.

D'autres entreprises profitent également d'un été vigoureux.

Le service de livraison rapide Swiggy Instamart a déclaré qu'il constatait une forte augmentation des commandes de glaces et de boissons fraîches.

Flipkart, le site indien de commerce électronique appartenant à Walmart, a déclaré que la demande de produits de protection solaire haut de gamme avait bondi de 40 % entre février et mai 2024 par rapport à l'année précédente, des produits tels que les sticks de protection solaire s'étant avérés particulièrement populaires.

"Les vagues de chaleur m'ont incité à utiliser des écrans solaires très fréquemment, 3 à 4 fois par jour", a déclaré S. Dinesh, 27 ans, dont le travail l'oblige à rester au soleil pendant la journée.

Ajay Rao, PDG d'Emiza, une société de logistique qui compte Flipkart et Mamaearth parmi ses clients, explique que même si la chaleur fait grimper la demande de certains produits en ligne, elle pose des problèmes logistiques car de plus en plus de livreurs tombent malades en raison des températures élevées.

"Les gens ne sont pas en mesure de faire face aux températures extérieures", a-t-il déclaré.