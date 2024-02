Après des mois d'incertitude, les Indonésiens se sont réveillés jeudi avec un nouveau président présumé, l'ancien commandant des forces spéciales Prabowo Subianto, qui, d'après les décomptes officieux, semble avoir confortablement remporté l'élection très disputée en un seul tour.

Le ministre de la défense, âgé de 72 ans, a déclaré mercredi en fin de journée, devant des partisans en liesse, qu'il s'agissait d'une "victoire pour tous les Indonésiens".

Le dépouillement rapide des bulletins de vote par des instituts de sondage indépendants a montré qu'il avait obtenu près de 60 % des voix, dépassant ainsi les prévisions pré-électorales qui tablaient sur une faible majorité. De tels décomptes se sont avérés exacts lors de scrutins antérieurs.

Ce vétéran de la politique, qui a un passé de militaire intransigeant, avait une avance insurmontable sur ses rivaux, les ex-gouverneurs Anies Baswedan et Ganjar Pranowo, qui accusaient un retard d'au moins 33 points.

L'agence électorale nationale devrait annoncer les résultats officiels d'ici le 20 mars.

"Sa victoire apparente à un tour devrait lever l'incertitude quant à la personne qui dirigera la prochaine administration", a déclaré Brian Tan, économiste chez Barclays. "Il semble être le successeur choisi par le président sortant Joko Widodo et a promis une continuité politique, ce qui devrait rassurer les investisseurs.

Jokowi, comme on surnomme le populaire président sortant, n'a pas explicitement soutenu de candidat, mais le colistier de Prabowo est le fils aîné du président, Gibran Rakabuming Raka, qui devrait être le plus jeune vice-président de l'histoire de l'Indonésie.

Les deux hommes se sont engagés à poursuivre les efforts de Jokowi pour faire de l'économie du G20, riche en ressources naturelles, un centre de production de véhicules électriques, pour étendre l'infrastructure massive et l'aide sociale, et pour créer des millions d'emplois.

Son rival Anies, ex-gouverneur de Jakarta qui a obtenu 25 % des voix, a déclaré que son équipe attendrait les résultats officiels et respecterait la décision du peuple.

Les équipes d'Anies et de Ganjar ont déclaré plus tôt qu'elles enquêtaient sur des allégations de "fraude systématique et massive", mais n'ont pas fourni de preuves.

Les analystes ont déclaré qu'il n'y avait aucun signe de fraude électorale.

Mais les jours précédant le scrutin ont été marqués par des manifestations contre Jokowi, critiqué pour son ingérence politique après ses apparitions très médiatisées aux côtés de Prabowo, et après qu'une décision de justice de dernière minute a modifié les critères d'éligibilité, permettant à son fils de rejoindre le ticket de tête.

Les alliés de Jokowi ont nié toute ingérence.

Les élections les plus importantes au monde en une seule journée ont vu près de 259 000 candidats se disputer 20 600 postes dans l'archipel.

Lors des élections législatives, les partis soutenant Prabowo ont obtenu environ 42 % des voix, tandis qu'une alliance soutenant Anies a obtenu 27 % des voix, ce qui laisse penser qu'un gouvernement Prabowo pourrait bénéficier d'un fort soutien parlementaire.

S'il est confirmé, le nouveau président prendra ses fonctions en octobre.