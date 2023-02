Les Industrielles allemandes dans le collimateur des activistes

Cette semaine, Brenntag, fondée en 1874 à Berlin autour d'un commerce d'œufs, est devenue la dernière cible des investisseurs, qui ont demandé que le distributeur de produits chimiques se sépare de son unité de spécialités. Avant elle, Bayer, Fresenius et ThyssenKrupp se sont retrouvées dans une telle situation.

Ce rebond de l'activisme des actionnaires pourrait forcer les entreprises à envisager des remaniements et des scissions majeurs, selon les cadres et les investisseurs. Après une accalmie l'année dernière attribuée à la crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine, l'activisme des actionnaires est de retour en force.

Lawrence Elbaum, co-responsable de la pratique d'activisme actionnarial du cabinet d'avocats Vinson & Elkins, a indiqué que les investisseurs cherchent des stratégies d'augmentation de la valeur qui ne nécessitent pas beaucoup de financement dans un marché difficile. Deka Investment, qui détient des participations dans la plupart des grandes entreprises allemandes, a dénoncé à plusieurs reprises les faiblesses structurelles des entreprises allemandes. Son responsable de la durabilité et de la gouvernance d'entreprise, Ingo Speich, a déclaré qu'il s'attendait à une reprise de l'activisme en 2023, soutenue par la faible valorisation des sociétés allemandes par rapport aux États-Unis, et un paysage de l'activisme qui n'est pas particulièrement grand.

L'indice DAX 30, l'indice de référence allemand, a enregistré la pire performance de tous les grands marchés boursiers européens au cours de l'année écoulée Son ratio cours/bénéfice (PE) de 14,6 le place loin du PE de 20,9 affiché par l'indice américain S&P 500.

Avec leur longue histoire, plusieurs des plus grandes sociétés allemandes ont accumulé des activités qu'il n'est plus logique de regrouper sous un même toit, a déclaré M. Speich. "Nous ne sommes pas des fanatiques du pure-play et nous ne sommes pas non plus des fans des conglomérats. Mais lorsqu'une entreprise est sous-évaluée, il y a une raison à cela", a-t-il déclaré.

L'exemple de Siemens

Les États-Unis ont une histoire beaucoup plus riche en matière de scissions d'entreprises. Parmi les exemples américains récents figurent Johnson & Johnson, General Electric et 3M Company. Joe Kaeser, président du conseil de surveillance de Siemens Energy, a expliqué que les États-Unis étaient beaucoup plus avancés et performants dans le domaine de l'activisme des actionnaires. "Une structure plus légère peut tirer parti de l'énergie inexploitée et cristalliser la valeur cachée, en particulier dans un environnement complexe avec des conditions de marché difficiles", a-t-il déclaré à Reuters.

Les problèmes de gestion et de gouvernance sont toujours monnaie courante en Allemagne, créant des opportunités pour les activistes, selon M. Kaeser. Selon lui, une certaine attitude "amis et famille" dans les salles de conseil allemandes signifie qu'il y a moins de conscience que les entreprises app

En tant que PDG du conglomérat Siemens AG de 2013 à 2021, Joe Kaeser a mené l'un des démantèlements d'entreprises les plus réussis d'Allemagne. Il a introduit séparément en bourse Siemens Energy et Siemens Healthineers, et a fusionné l'unité éolienne de Siemens avec l'entreprise espagnole Gamesa. Un exemple de réorganisation qui pourrait inspirer d'autres sociétés allemandes confrontées à des pressions similaires.

Cependant, les problèmes de gestion et de gouvernance restent monnaie courante en Allemagne, créant des opportunités pour les activistes, a déclaré M. Kaeser. Selon lui, une certaine attitude "amis et famille" dans les salles de conseil allemandes signifie qu'il y a moins de conscience que les entreprises appartiennent à leurs actionnaires qu'ailleurs.

Les résultats de Siemens ont été impressionnants pour les actionnaires. Le gestionnaire de patrimoine allemand Flossbach von Storch a déclaré le mois dernier que Siemens avait créé environ 126 milliards d'euros de valeur depuis 2003, définie par les dividendes, les rachats d'actions et l'évolution du cours de l'action. C'est la plus grande valeur créée parmi toutes les sociétés allemandes cotées en bourse.

Mais, malgré les succès de Siemens, il n'y a aucune garantie que le rétrécissement débloque de la valeur. Le conglomérat ThyssenKrupp, qui se débarrasse de ses actifs depuis des années, est parmi les plus grands destructeurs de valeur, selon l'étude. Les résultats de l'activisme des actionnaires dépendront donc de la qualité de la mise en œuvre des plans de restructuration, ainsi que de la situation économique générale.