Des centaines de Kényans ont assisté dimanche à un concert dans la capitale du pays, Nairobi, scandant des slogans et dansant, pour commémorer les plus de trois douzaines de personnes tuées lors des récentes manifestations antigouvernementales.

Au moins 39 personnes ont été tuées lors des manifestations qui ont débuté le 18 juin, les manifestants réclamant l'annulation des hausses d'impôts prévues et la démission du président William Ruto.

"Le gouvernement nous écoute maintenant à cause des manifestations. Nous sommes donc heureux, mais nous sommes aussi très tristes parce que tant de gens sont morts pour que le gouvernement les écoute", a déclaré le militant Boniface Mwangi, qui assistait au concert.

"Nous sommes donc en deuil et nous disons aux familles de ceux qui ont perdu leurs proches que nous sommes avec eux et que nous honorerons leur sacrifice.

Lors du concert donné par des artistes locaux dans le parc Uhuru, un vaste espace vert situé dans le centre de Nairobi, des jeunes ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "RIP Comrades" et "We promise we'll keep fighting" (Nous promettons de continuer à nous battre), tandis que la foule scandait "Ruto must go" (Ruto doit s'en aller). D'autres ont enfoncé des croix dans le sol.

Alors que les manifestations s'intensifiaient le mois dernier, M. Ruto a supprimé le projet de loi de finances, qui aurait introduit une série de nouvelles taxes qui, selon les Kényans, auraient augmenté le coût de la vie, déjà élevé.

Vendredi, M. Ruto a également proposé de nouvelles mesures d'austérité, notamment la réduction du nombre de ses conseillers et la dissolution de 47 sociétés d'État, afin de combler le déficit budgétaire causé par le retrait des hausses d'impôts, qui devaient rapporter 2,7 milliards de dollars.

Le concert de dimanche s'est tenu à l'occasion de la journée Saba Saba, le 7 juillet, qui marque le jour où, en 1990, des manifestations similaires ont commencé et ont finalement contraint le gouvernement du défunt dirigeant Daniel Arap Moi à rétablir le multipartisme dans le pays.