Les Kurdes ont achevé leur retrait du nord-est syrien, dit Moscou

(Actualisé avec conseiller d'Erdogan, précisions)

MOSCOU, 29 octobre (Reuters) - Les forces kurdes ont achevé leur retrait du territoire du nord-est de la Syrie sur lequel la Turquie entend créer une "zone de sécurité", a annoncé mardi le ministre russe de la Défense.

Réagissant à cette annonce, un conseiller du président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'Ankara serait très vite en mesure de vérifier si le retrait des combattants kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) est effectif, à la faveur de patrouilles conjointes avec l'armée russe.

Aux termes de l'accord conclu la semaine dernière à Sotchi entre Erdogan et Vladimir Poutine, la police militaire russe et des garde-frontières syriens devaient superviser le retrait des miliciens YPG et de leurs armes d'une bande de territoire de 30 km de large au sud de la frontière turco-syrienne.

L'opération devait être terminée au plus tard à 18h00 (15h00 GMT) ce mardi pour éviter une reprise de l'offensive militaire turque.

"Le retrait des forces armées kurdes du territoire où une zone de sécurité est censée être créée a été achevé avant la date prévue", a déclaré Sergueï Choïgou, cité par l'agence de presse russe Tass.

"Aussi bien les garde-frontières syriens que notre police militaire s'y sont déployés", a-t-il ajouté.

Les patrouilles militaires conjointes turco-russes doivent débuter dans la soirée de mardi. Elles ne s'enfonceront que de 10 km en territoire syrien. (Gabrielle Tétrault-Farbe, Nicolas Delame et Tangi Salaün pour le service français, édité par Henri-Pierre André)