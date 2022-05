Les Kurdes saisissent des puits pétroliers sous contrôle irakien

KIRKOUK, 14 mai (Reuters) - Les forces du gouvernement régional kurde ont pris le contrôle de plusieurs puits de pétrole dans le nord de Kirkouk, a déclaré samedi la compagnie pétrolière publique irakienne North Oil Company.

L'entreprise a précisé dans un communiqué que les forces étaient arrivées avec une équipe technique et avaient repris certains puits du champ de Bai Hassan, qu'elle contrôle.

La compagnie pétrolière n'a pas précisé quand les forces kurdes étaient arrivées, ni si elles étaient toujours présentes.

Le gouvernement régional kurde a démenti, dans une déclaration publiée sur son site internet, "toutes les allégations et rumeurs selon lesquelles le gouvernement régional aurait occupé et pris le contrôle des champs pétrolifères de Bai Hassan avec le soutien d'une force armée".

"Les richesses publiques appartiennent à tous les Irakiens, conformément à la constitution irakienne, et non à une seule entreprise. Si (North Oil Company) souhaite résoudre les problèmes, il faut légiférer sur la loi relative au pétrole et au gaz en se fondant sur la constitution", était-il ajouté.

Le gouvernement régional kurde a également estimé que les accusations de la compagnie pétrolière publique irakienne visaient à créer le chaos.

Les forces irakiennes ont repris en 2017 le contrôle des champs pétrolifères de Kirkouk, alors aux mains des Kurdes, à la suite d'un référendum sur l'indépendance kurde.

Bagdad a répondu à cette consultation, au cours de laquelle les Kurdes ont voté à une écrasante majorité pour l'indépendance, en chassant les combattants kurdes peshmergas des territoires revendiqués à la fois par Bagdad et les Kurdes, y compris la ville pétrolière de Kirkouk.

Les champs pétrolifères de Kirkouk étaient sous contrôle kurde depuis 2014, lorsque l'armée irakienne s'était effondrée face à l'État islamique. (Version française Benjamin Mallet)