Les LNC lancent un appel de propositions pour l'initiative canadienne de recherche nucléaire

Les laboratoires nucléaires nationaux du Canada lancent le troisième cycle d’un programme de recherche collaborative visant à accélérer la mise au point de réacteurs avancés au Canada

CHALK RIVER, Ontario, 29 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la principale organisation en sciences et en technologie nucléaires au Canada, sont heureux d’annoncer la publication d’un appel de propositions pour le troisième cycle de leur programme d’Initiative canadienne de recherche nucléaire (ICRN). Lancé en 2019, le programme d’ICRN a été créé par les LNC pour accélérer le déploiement de concepts de petits réacteurs modulaires (PRM) et de réacteurs avancés (RA), y compris les réacteurs de prochaine génération branchés au réseau et les technologies de fusion. La date limite pour ce cycle de propositions est le 22 décembre 2021, et les projets seront sélectionnés au printemps 2022.



L’ICRN permet aux participants d’optimiser les ressources, de mettre en commun leurs connaissances techniques et d’avoir accès à l’expertise et aux installations uniques des LNC pour faire progresser la commercialisation des technologies de PRM et de RA au Canada. En raison du succès continu de l’ICRN, les LNC prévoient aussi d’élargir l’initiative en 2022 en lançant un « volet santé », qui inviterait les organisations à présenter des propositions de recherche liées aux sciences de la santé, à la radiobiologie et aux technologies d’isotopes médicaux, dont la thérapie alpha ciblée.

« Au Canada et dans le monde, il est devenu évident que l’énergie nucléaire doit jouer un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques, afin de préserver la santé et le bien-être de notre environnement », a commenté Jeff Griffin, Ph. D., vice-président, Sciences et technologie, aux LNC. « Pour ce faire, nous devons agir rapidement pour mettre en service les réacteurs nucléaires de prochaine génération, un processus exhaustif qui nécessite des travaux de recherche approfondis sur la viabilité et la sûreté des nouveaux concepts de PRM et de RA. Le programme d’ICRN a été conçu pour accélérer ce processus, et l’intérêt constant dans le programme montre à quel point il est bien accueilli par la communauté internationale de fournisseurs. »

Pour le troisième cycle, les propositions de recherche doivent s’aligner sur des sujets comme les combustibles avancés, la chimie et les matériaux avancés, la sûreté des réacteurs ainsi que la conception et la mise à l’essai de composantes. Comme pour les cycles précédents, après l’examen technique de chaque proposition, les LNC travailleront avec le promoteur pour élaborer un plan afin de déterminer la portée, le budget et les produits livrables du projet. Les LNC effectueront une évaluation finale des plans de projet proposés avant de procéder à la sélection finale et à l’approbation des candidats retenus.

Depuis le lancement du programme d’ICRN en 2019, les LNC ont reçu des propositions de bon nombre des meilleurs fournisseurs de PRM au monde et ont participé à des projets de recherche collaborative avec des entreprises comme General Fusion, Terrestrial Energy, Kairos Power, Ultra Safe Nuclear Corporation et Moltex. Ces projets ont porté sur des domaines d’intérêt comprenant notamment l’analyse de marché, la mise au point de combustibles et la gestion de l’inventaire connexe, les garanties relatives aux réacteurs et la gestion du tritium. Ils ont également permis aux LNC d’accroître leurs capacités dans plusieurs nouveaux domaines prometteurs, notamment la mise au point de technologies d’extraction du tritium visant à faire progresser les concepts de réacteurs de fusion et la fabrication de combustibles avancés pour la première fois au Canada.

« Ce qui est particulièrement intéressant dans le succès rapide de l’ICRN est que le programme permet non seulement aux fournisseurs de PRM d’avoir accès aux ressources uniques des LNC pour faire progresser leurs concepts de réacteurs, mais il nous encourage également à accroître nos propres capacités », a expliqué Lou Riccoboni, vice-président, Développement des affaires, aux LNC. « Cela signifie que nous repoussons constamment les frontières de ce qui est possible en matière de recherche liée aux réacteurs et aux combustibles avancés, ce qui nous permet de mieux combler les besoins de nos clients et de l’industrie nucléaire en général. Il s’agit aussi de l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous prévoyons d’étendre le programme aux sciences de la santé. »

Outre le programme d’ICRN, les LNC cherchent à démontrer la viabilité commerciale des PRM et des RA et à se positionner comme chef de file mondial en matière de soutien à la mise à l’essai de prototypes et au développement de la technologie des PRM. Dans le cadre du programme, les LNC ont lancé une invitation en 2018 aux concepteurs de PRM pour la construction et l’exploitation d’un réacteur de démonstration de PRM sur un site géré par les LNC. À l’heure actuelle, quatre promoteurs sont engagés dans différentes phases du processus. Les LNC font également progresser l’établissement d’un parc de démonstration, d’innovation et de recherche sur l’énergie propre, qui donnera l’occasion aux concepteurs de PRM et de RA de faire la démonstration d’applications et de méthodes d’intégration pour leurs technologies.

Pour en apprendre davantage sur les LNC et leur programme de PRM, veuillez consulter le site www.cnl.ca/energie-propre/petits-reacteurs-modulaires/?lang=fr. Pour en savoir plus sur le programme d’ICRN, y compris sur la façon de poser sa candidature, veuillez visiter le www.cnl.ca/energie-propre/initiative-canadienne-de-recherche-nucleaire-des-lnc/?lang=fr.

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en sciences et en technologie nucléaires qui offrent des capacités et des solutions uniques à un vaste éventail d’industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement dirigés par l’industrie dans les domaines du nucléaire, des transports, de la technologie propre, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, ils offrent des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale.

Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et à un mandat précis, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont en bonne posture pour l’avenir. Une nouvelle norme de rendement appuyée par une solide culture de la sécurité est au cœur de toutes leurs activités.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète de services offerts par les Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter le site www.cnl.ca/?lang=fr ou envoyer un courriel à l’adresse communications@cnl.ca.

Personne-ressource aux LNC :

Patrick Quinn

Directeur, Communications de l’entreprise

LNC, 1 866 886-2325

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6f2f4605-748c-46ef-82b1-963e924b15e3