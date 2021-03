Les LNC tracent la voie vers une exploitation minière carboneutre avec les petits réacteurs modulaires

Le laboratoire nucléaire national du Canada réunit les chefs de file des industries nucléaire et minière pour envisager l’utilisation des petits réacteurs modulaires comme source d’énergie propre pour le secteur minier canadien

CHALK RIVER, Ontario, 08 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), principal organisme canadien voué à la science et la technologie nucléaires, sont heureux d’annoncer la conclusion positive d’un dialogue virtuel auquel ont participé des experts reconnus du Canada dans les domaines minier et nucléaire. Ce dialogue avait pour but d’examiner le rôle que pourraient jouer les petits réacteurs modulaires (PRM) dans les efforts vers une exploitation minière carboneutre. Tenu en amont de la conférence annuelle 2021 de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE), le webinaire a permis de discuter en profondeur des nombreux avantages et possibilités qu’offrent les PRM en tant que source d’énergie propre pour l’industrie minière du Canada, et des mesures à prendre pour profiter de ces possibilités.

Parmi les conférenciers de la série de webinaires figurait Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, qui a parlé du potentiel qu’offrent les PRM pour soutenir l’industrie minière dans ses efforts de réduction des émissions, tout en continuant à extraire les minéraux et les métaux indispensables à la mise en œuvre de technologies énergétiques propres. « Il serait tout naturel que le Canada dirige les efforts visant à démontrer que les PRM peuvent contribuer à une exploitation minière plus propre. Après tout, le Canada est à la fois un grand pays minier et une nation nucléaire de premier plan, a commenté M. Lefebvre. Les PRM sont un outil potentiel pour atteindre notre objectif de carboneutralité d’ici 2050 ».

« Les petits réacteurs modulaires pourraient transformer la façon dont nous alimentons l’industrie minière canadienne, en constituant une alternative au carburant diesel qui soit rentable, sûre, fiable et – surtout – sans carbone, a déclaré Joe McBrearty, président-directeur général des LNC, lors du webinaire. De manière générale, les PRM représentent une réelle occasion pour le secteur minier de réduire son empreinte carbone et de protéger sa rentabilité, tout en adoptant une technologie d’énergie propre. De récents sondages ont montré que plus de 87 % des Canadiens soutiennent une solution de rechange aux combustibles fossiles, ou y sont favorables ».

« Le Canada occupe une position de premier plan dans le domaine des PRM pour les applications hors réseau et a une occasion unique de tirer parti de sa position mondiale dans les secteurs minier et nucléaire afin de créer des options énergétiques hors réseau qui contribueront à l’atteinte de tous nos objectifs en matière d’économie, de climat et de durabilité », a ajouté Fred Dermarkar, président et premier dirigeant d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL).

Outre l’examen des technologies de PRM actuellement en cours de développement, la série de webinaires a permis d’aborder les thèmes suivants : le rôle du gouvernement dans le soutien au déploiement de la technologie de PRM; la participation impérative du public et des peuples autochtones; la nécessité de trouver des collectivités hôtes intéressées et la possibilité unique et opportune qu’a le Canada de prendre la tête du développement de très petits réacteurs modulaires hors réseau.

Les LNC ont identifié les PRM comme l’une des initiatives stratégiques de l’entreprise, l’objectif étant d’implanter un projet de démonstration sur l’un des sites d’EACL gérés par les LNC. L’organisation cherche à démontrer la viabilité commerciale des PRM et s’est positionnée comme chef de file mondial en matière de soutien à la mise à l’essai de prototypes et au développement de la technologie des PRM. Dans le cadre de ce programme, les LNC ont invité en 2018 les développeurs de PRM à présenter une demande pour l’implantation d’un réacteur de démonstration de PRM sur un site géré par les LNC. À l’heure actuelle, quatre promoteurs sont engagés dans différentes phases du processus d’invitation.

« Pour implanter cette technologie avec succès ici au Canada, il faudra une large coalition de dirigeants de l’industrie et de décideurs politiques qui comprennent les avantages à long terme de cette solution qui favorise une énergie propre, a commenté Keyes Niemer, directeur de projet des LNC pour le développement des PRM. L’industrie minière est un secteur clé qui devrait bénéficier des PRM, et pas seulement d’un point de vue environnemental. Les PRM peuvent également offrir de nouvelles opportunités aux sociétés minières, en permettant l’exploration et l’extraction de ressources dans des endroits éloignés ou inaccessibles ».

Pour en savoir davantage sur les LNC, notamment sur leur programme de PRM, veuillez consulter www.cnl.ca/fr/prm.

