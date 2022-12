Les Lakers battus par Cleveland, Dallas l'emporte sur le fil

Cleveland s'est imposé face aux Los Angeles Lakers 116-102 la nuit dernière. Les deux équipes étaient à égalité 92-92 à moins de neuf minutes de la fin, c'est à ce moment-là que Donovan Mitchell a pris les choses en main et a été essentiel pour les joueurs de l'Ohio. L'arrière a terminé avec 43 points à 17/27 au tir dont 4/8 à trois points, 6 rebonds, 5 passes et 4 interceptions. En face, LeBron James a signé un gros double-double avec 21 points et 17 rebonds et Anthony Davis n'a joué que huit minutes car il était malade. Les Dallas Mavericks ont enchaîné une troisième victoire de rang 116-115 face à Danver grâce notamment à un tir à trois points décisif de Dorian Finney-Smith sur une passe de Luka Doncic à moins de vingt secondes du terme de la rencontre. Le Slovène a été maladroit au tir mais a fini en triple-double : 22 points, 12 passes et 10 rebonds. Tim Hardaway Jr a continué sur sa lancée en terminant meilleur scoreur avec 29 unités à 7/12 au tir dont 6/8 à trois points. Enfin, Detroit a largement battu Miami 116-96 avec les 31 points à 12/16 dont 7/9 derrière l'arc de Bojan Bogdanovic.

par Lilian Moy (iDalgo)