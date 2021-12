Les Lakers craquent, Curry en veut plus

Malgré l'absence d'Anthony Edwards, les Wolves ont surclassé les Lakers (110-92). Fin de série pour les Californiens qui restaient sur trois succès consécutifs et Anthony Davis à l'infirmerie pour une durée encore indéterminée... ça fait beaucoup en une soirée ! Après avoir dépassé le record de Ray Allen, on aurait pu penser que Stephen Curry allait se refroidir pendant quelque temps. Il n'en est rien, le meneur des Warriors a collé 30 points aux Celtics hier soir et permet à Golden State de s'imposer à Boston (111-107). Dans les autres matchs de la soirée, Milwaukee et Utah ont été surpris par New Orleans (112-116) et San Antonio (126-128), tandis que Denver, Miami, Portland et Memphis se sont imposés.

par Robin Joanchicoy (iDalgo)