Les Macédoniens aux urnes pour entériner leur nouveau nom

(Actualisé avec participation)

par Kole Casule et Ivana Sekularac

SKOPJE, 30 septembre (Reuters) - Le gouvernement de Macédoine soumet dimanche à référendum le nouveau nom de l'ex-république yougoslave, censé tourner la page du conflit avec la Grèce et ouvrir la voie à un rapprochement avec l'Union européenne et l'Otan.

Le vote populaire doit valider l'accord trouvé en juin avec Athènes, qui prévoit que l'appellation de l'"Ancienne république yougoslave de Macédoine" (FYROM) se change en "République de Macédoine du Nord".

Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 et fermeront à 19h00.

Pour Athènes, qui bloquait jusqu'alors les candidatures d'adhésion de Skopje à l'UE et à l'Alliance atlantique, l'ancien nom entretenait l'idée d'une revendication territoriale inacceptable sur la province homonyme située dans le nord de la Grèce. Le conflit dure depuis 27 ans.

Le gouvernement macédonien de Zoran Zaev, qui ne veut pas risquer un revers sur cette consultation, a directement lié changement de nom et ancrage occidental en formulant ainsi la question qui sera soumise au choix des électeurs: "Etes-vous favorable à l'adhésion à l'Union européenne et à l'Otan en acceptant l'accord entre la Macédoine et la République ?"

Selon un récent sondage pour la chaîne de télévision Telma TV, le oui l'emporterait largement avec 70% dans les intentions de vote. Mais la participation pourrait être insuffisante: pour que son résultat soit validé, le référendum devra mobiliser au moins 50% des inscrits; l'enquête Telma TV précise que 57% des personnes interrogées déclarent vouloir aller voter dimanche.

A 13h00 (11h00 GMT), le taux de participation n'était que de 16% comparé à 34% à la même heure lors des dernières élections législatives en 2016, pour lesquelles, au final, le taux de participation avait été de 66%.

Plusieurs groupes nationalistes mènent une campagne incitant à boycotter les urnes, dont une organisation proche de Russie unie, le parti au pouvoir en Russie.

"Une adhésion à l'Otan apporterait stabilité et sécurité, ce qui est très important pour l'investissement", a déclaré à Reuters Zoran Zaev.

"La Russie se déclare publiquement contre l'appartenance de la Macédoine à l'Otan et à l'UE, et nous comprenons la position de la Russie, mais tous nos amis devraient savoir que nous n'avons pas d'alternative", a poursuivi le dirigeant social-démocrate.

INCERTITUDE EN GRÈCE

Zaev voit dans ce rapprochement vers l'ouest une condition clef pour relancer l'économie en berne d'un pays où le chômage dépasse les 20% de la population active et le salaire moyen, à 350 euros par mois, est le plus bas des Balkans.

Les nationalistes du VMRO-DPMNE, le principal parti de l'opposition, refusent ce changement de nom mais n'ont pas donné de consignes de vote pour dimanche, laissant leurs sympathiser voter - ou s'abstenir - en conscience.

Une victoire du "oui", avec la participation requise, ne mettrait cependant pas un terme au conflit, puisque la Grèce doit elle aussi ratifier l'accord de juin, sans doute en début d'année prochaine.

Or le Premier ministre grec Alexis Tsipras va devoir compter avec les divisions internes au sein de sa majorité parlementaire. Son ministre de la Défense, Panos Kammenos, chef du parti souverainiste des Grecs indépendants (ANEL), a annoncé début juillet qu'il bloquerait l'adoption de la loi de ratification de l'accord.

Sans les voix des sept députés de son parti, Tsipras n'aura pas de majorité et devra se tourner vers des élus indépendants. (Henri-Pierre André pour le service français, édité par Jean-Stéphane Brosse et Danielle Rouquié)