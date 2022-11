Les Malaisiens aux urnes pour les élections législatives

par A. Ananthalakshmi et Rozanna Latiff

KUALA LUMPUR, 19 novembre (Reuters) - Les Malaisiens étaient appelés aux urnes samedi pour des élections législatives qui s'annoncent serrées et pourraient ne pas parvenir à mettre fin à des années d'instabilité politique dans le pays.

La coalition d'opposition, dont le chef de file est Anwar Ibrahim, devrait remporter le plus grand nombre de sièges sans toutefois parvenir à obtenir la majorité qui lui permettrait de former un gouvernement, alors qu'elle fait face aux blocs dirigés par le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob et son prédécesseur Muhyiddin Yassin.

Si aucune des formations ne remportait de majorité claire, l'instabilité politique pourrait perdurer en Malaisie, qui a connu trois Premier ministres en autant d'années, alors que le pays est fait face à un ralentissement de sa croissance économique et à une hausse de l'inflation.

Les 21,1 millions d'électeurs malaisiens éliront 222 députés à la chambre basse du Parlement.

Les sondages d'opinion donnent la coalition d'Anwar Ibrahim en tête avec 82 sièges, suivie par l'Alliance nationale de Muhyiddin Yassin, créditée de 43 sièges, et de la formation d'Ismail Sabri Yaakob, qui obtiendrait 15 sièges.

De nombreux électeurs restent toutefois indécis, selon les sondages.

(Reportage Mei Mei Chu, Ebrahim Harris et Hasnoor Hussain, rédigé par A. Ananthalakshmi; version française Camille Raynaud)