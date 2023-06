Les Maliens ont voté dimanche lors d'un référendum sur la modification de la constitution qui, selon la junte militaire au pouvoir et les puissances régionales, ouvrira la voie à des élections et à un retour à un régime civil.

La junte, qui s'est emparée du pouvoir par des coups d'État en 2020 et 2021, a promis d'organiser ce plébiscite dans le cadre d'une transition vers la démocratie, sous la pression de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest.

Environ 8,4 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Kollet Sangare, un assistant médical de 35 ans, a été l'un des premiers à voter dans un bureau de vote de la capitale, où peu de gens avaient fait la queue tôt dimanche.

"J'espère que le camp pour lequel j'ai voté l'emportera", a-t-il déclaré.

Certains des changements apportés à la constitution rédigée par le comité sont controversés, les partisans affirmant qu'ils renforceront les institutions politiques fragiles et les opposants affirmant qu'ils donneront trop de pouvoir au président.

Mais les organismes régionaux et les Nations unies considèrent le référendum lui-même comme un test important de la volonté de la junte de respecter la transition et d'organiser un processus démocratique à l'échelle nationale, en particulier en un temps utile où les militants islamistes multiplient les attaques.

"Avec ce projet, nous parions sur l'avenir de notre État, sur la restauration de son autorité et sur la confiance retrouvée entre les institutions et les citoyens", a déclaré le président par intérim Assimi Goita dans un discours télévisé vendredi.

Le projet comprend des mises à jour qui ont été proposées lors de précédentes tentatives infructueuses de révision de la constitution et dont les partisans espèrent qu'elles renforceront la démocratie et résoudront les divisions, notamment la création d'une deuxième chambre parlementaire afin d'accroître la représentation de l'ensemble du Mali.

La proposition de création d'une cour des comptes distincte pour les dépenses de l'État mettra le Mali en conformité avec une directive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine datant de 2000.

Cependant, certains partis d'opposition, groupes pro-démocratiques et militants du "non" estiment que les autorités non démocratiquement élues, telles que la junte, n'ont pas le droit de superviser une révision constitutionnelle aussi importante.

Ils affirment également que la constitution proposée confère des pouvoirs excessifs au président, y compris sur le processus législatif.

"Je suis favorable à une révision de la constitution, mais pas à ce référendum. La légitimité des acteurs, le processus ... je pense que nous aurions pu faire mieux", a déclaré l'avocat Fousseini Ag Yehia dans la capitale Bamako samedi.

Les groupes armés du nord du Mali qui ont signé l'accord de paix d'Alger de 2015, qui est chancelant depuis que la junte a pris le pouvoir, ont également appelé au boycott du référendum, estimant que le processus n'était "pas suffisamment inclusif".

Ahmoudane Ag Ikmasse, ancien député de la ville de Kidal, dans le nord du pays, a déclaré qu'aucun vote n'avait lieu dimanche.

"Je viens de traverser la ville, pas de vote, rien du tout et c'est comme ça dans les localités autour de Kidal", a-t-il déclaré à Reuters par téléphone.

Les résultats provisoires sont attendus dans les 72 heures suivant le scrutin. Les élections présidentielles sont prévues pour février 2024.