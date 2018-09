Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street **

18 septembre (Reuters) - PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 19 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 08h00 Comptes courants juillet +€23,5 mds GB 08h30 Prix de détail août +0,5% inch. Variation annuelle +2,4% +2,5% US 12h30 Mises en chantier août 1,235 mln 1,168 mln variation en pourcentage +0,9% Permis de construire août 1,310 mln 1,303 mln variation en pourcentage +0,9% 12h30 Comptes courants T2 -$103,5 mds -$124,1 mds LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 26246,96 +184,84 +0,71% +6,18% S&P-500 2904,31 +15,51 +0,54% +8,63% Nasdaq 7956,11 +60,32 +0,76% +15,25% Nasdaq 100 7494,40 +59,67 +0,80% +17,17% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1481,03 +2,20 +0,15% -3,17% 300 Eurostoxx 50 3358,46 +12,35 +0,37% -4,15% CAC 40 5363,79 +14,92 +0,28% +0,96% Dax 30 12157,67 +61,26 +0,51% -5,88% FTSE 7300,23 -1,87 -0,03% -5,04% SMI 8915,87 -20,84 -0,23% -4,97% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1670 1,1683 -0,11% -2,72% Dlr/Yen 112,34 111,83 +0,46% -0,29% Euro/Yen 131,11 130,67 +0,34% -3,01% Dlr/CHF 0,9641 0,9624 +0,18% -1,05% Euro/CHF 1,1254 1,1244 +0,09% -3,72% Stg/Dlr 1,3148 1,3156 -0,06% -2,69% Indice $ 94,5980 94,4960 +0,11% +2,69% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1198,48 1200,53 -0,17% -7,98% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 158,68 -0,34 Bund 10 ans 0,48 -0,00 Bund 2 ans -0,53 -0,00 OAT 10 ans 0,79 -0,00 +31,00 Treasury 10 ans 3,06 +0,06 Treasury 2 2,81 +0,02 ans PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger 69,99 68,91 +1,08 +1,57% +15,84% US Brent 79,06 78,05 +1,01 +1,29% +18,23% (Wilfrid Exbrayat pour le service français)