Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street **

PARIS, 5 novembre (Reuters) - PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Commandes à l'industrie septembre -0,6% +2,0% (variation mensuelle) FR 08h50 Indice PMI Markit des octobre 55,6 55,6 services Indice PMI Markit composite octobre 54,3 54,3 DE 08h55 Indice PMI Markit des octobre 53,6 53,6 services (final) Indice PMI Markit composite octobre 52,7 52,7 (final) EZ 10h00 Indice PMI Markit des octobre 53,3 53,3 services (final) 10h00 Indice PMI Markit composite 52,7 52,7 (final) 10h00 Prix à la production septembre +0,4% +0,3% variation annuelle +4,2% +4,2% Elections de mi-mandat aux Etats-Unis. Réunion Ecofin des ministres des Finances de l'Union européenne. LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 25461,70 +190,87 +0,76% +3,00% S&P-500 2738,31 +15,25 +0,56% +2,42% Nasdaq 7334,54 -22,45 -0,31% +6,25% Nasdaq 100 6943,89 -21,41 -0,31% +8,56% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1429,12 -0,50 -0,03% -6,57% 300 Eurostoxx 50 3217,37 +2,96 +0,09% -8,18% CAC 40 5101,39 -0,74 -0,02% -3,97% Dax 30 11494,96 -24,03 -0,21% -11,01% FTSE 7103,84 +9,72 +0,14% -7,60% SMI 9008,58 +16,28 +0,18% -3,98% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1407 1,1385 +0,19% -4,91% Dlr/Yen 113,22 113,18 +0,04% +0,49% Euro/Yen 129,17 128,89 +0,22% -4,45% Dlr/CHF 1,0043 1,0034 +0,09% +3,08% Euro/CHF 1,1458 1,1424 +0,30% -1,98% Stg/Dlr 1,3041 1,2970 +0,55% -3,49% Indice $ 96,3340 96,5420 -0,22% -5,75% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1231,01 1232,48 -0,12% +6,91% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 159,76 +0,13 Bund 10 ans 0,43 +0,00 Bund 2 ans -0,64 -0,00 OAT 10 ans 0,79 -0,00 +36,33 Treasury 10 ans 3,20 -0,01 Treasury 2 2,91 +0,00 ans PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger 62,77 63,14 -0,37 -0,59% +16,48% US Brent 72,76 72,83 -0,07 -0,10% +28,21% (Wilfrid Exbrayat pour le service français)