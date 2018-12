Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street **

PARIS, 26 décembre (Reuters) - PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 DECEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 217.000 214.000 22 décembre 14h00 Indice de confiance du décembre 133,7 135,7 consommateur 14h00 Ventes de logements neufs novembre 560.000 544.000 variation en pourcentage +2,9% -8,9% mensuel LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 22878,45 +1086,25 +4,98% -7,45% S&P-500 2467,70 +116,60 +4,96% -7,70% Nasdaq 6554,36 +361,44 +5,84% -5,06% Nasdaq 100 6262,77 +363,41 +6,16% -2,09% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1323,54 -5,28 -0,40% -13,47% 300 Eurostoxx 50 0,00 -26,83 -0,89% -15,13% CAC 40 4626,39 -67,99 -1,45% -12,92% Dax 30 10633,82 +22,72 +0,21% -17,68% FTSE 6685,99 -35,18 -0,52% -13,03% SMI 8417,29 +2,81 +0,03% -10,28% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1351 1,1361 -0,09% -5,38% Dlr/Yen 111,31 110,27 +0,94% -1,21% Euro/Yen 126,38 125,67 +0,56% -6,51% Dlr/CHF 0,9956 0,9836 +1,22% +2,19% Euro/CHF 1,1303 1,1257 +0,41% -3,30% Stg/Dlr 1,2635 1,2684 -0,39% -6,49% Indice $ 97,0540 96,5530 +0,52% +5,35% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1266,40 1268,49 -0,16% -2,77% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 163,45 -0,11 Bund 10 ans 0,25 +0,00 Bund 2 ans -0,61 -0,00 OAT 10 ans 0,70 +0,00 +44,55 Treasury 10 ans 2,81 +0,06 Treasury 2 2,63 +0,04 ans PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger 46,76 42,53 +4,23 +9,95% -22,61% US Brent 55,12 50,47 +4,65 +9,21% -17,57% (Wilfrid Exbrayat pour le service français)