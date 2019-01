Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street **

3 janvier (Reuters) - PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 JANVIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT JP --- PMI manufacturier Nikkei décembre --- 52,4 CN --- PMI services Caixin décembre --- 53,8 FR 07h45 Taux d'inflation IPCH décembre +2,0% +2,2% FR 08h50 PMI services Markit décembre 49,6 49,6* PMI composite 49,4 49,3* DE 08h55 PMI services Markit décembre 52,5 52,5* PMI composite 52,2 52,2* DE 08h55 Demandeurs d'emploi décembre -11.000 -16.000 Taux de chômage 5,0% 5,0% EZ 09h00 PMI services Markit définitif décembre 51,4 51,4* PMI composite définitif 51,3 51,3* GB 09h30 PMI services Markit/Cips décembre 50,7 50,4 EZ 10h00 Inflation IPCH préliminaire décembre 1,8% 1,9% - hors alimentation/énergie 1,1% 1,1% EZ 10h00 Prix producteurs novembre -0,2% +0,8% - sur un an +4,1% +4,9% US 13h30 Créations d'emplois décembre +177.000 +155.000 - taux de chômage 3,7% 3,7% - salaire moyen +0,3% +0,2% - salaire moyen sur un an +3,0% +3,1% * indices PMI flash de décembre LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones 22686,22 -660,02 -2,83% -2,75% S&P-500 2447,89 -62,14 -2,48% -2,35% Nasdaq 6463,50 -202,43 -3,04% -2,59% Nasdaq 100 6147,13 -213,74 -3,36% -2,89% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1318,46 -11,18 -0,84% -0,97% Eurostoxx 50 2954,66 -38,52 -1,29% -1,56% CAC 40 4611,49 -77,90 -1,66% -2,52% Dax 30 10416,66 -163,53 -1,55% -1,35% FTSE 6692,66 -41,57 -0,62% -0,53% SMI 8466,01 +36,71 +0,44% +0,44% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1394 1,1342 +0,46% -0,65% Dlr/Yen 107,64 108,87 -1,13% -2,38% Euro/Yen 122,65 123,52 -0,70% -2,83% Dlr/CHF 0,9869 0,9900 -0,31% +0,56% Euro/CHF 1,1247 1,1229 +0,16% -0,06% Stg/Dlr 1,2637 1,2607 +0,24% -0,94% Indice $ 96,2500 96,8190 -0,59% +0,08% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1293,66 1293,61 +0,00% +0,85% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 165,05 +0,41 Bund 10 ans 0,15 -0,01 Bund 2 ans -0,61 +0,01 OAT 10 ans 0,65 +0,01 +50,54 Treasury 10 ans 2,56 -0,11 Treasury 2 ans 2,38 -0,13 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 46,85 46,54 +0,31 +0,67% +2,27% Brent 55,60 54,91 +0,69 +1,26% +2,68% (Véronique Tison pour le service français)