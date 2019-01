Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street **

23 janvier (Reuters) - PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h15 Indice PMI Markit flash janvier 49,9 49,7 manufacturier Indice PMI Markit flash des 50,5 49,0 services Indice PMI Markit flash 51,0 48,7 composite DE 08h30 Indice PMI Markit flash janvier 51,3 51,5 manufacturier Indice PMI Markit flash des 52,1 51,8 services Indice PMI Markit flash 51,9 51,6 composite EZ 09h00 Indice PMI Markit flash janvier 51,4 51,4 manufacturier Indice PMI Markit flash des 51,5 51,2 services Indice PMI Markit flash 51,4 51,1 composite USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 220.000 213.000 19/1 LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernie Var. Var. % YTD r Points Dow Jones 24575, +171,1 +0,70% +5,35% 62 4 S&P-500 2638,7 +5,80 +0,22% +5,26% 0 Nasdaq 7025,7 +5,41 +0,08% +5,89% 7 Nasdaq 6658,7 +11,95 +0,18% +5,19% 100 6 Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernie Var. Var. % YTD r Points Eurofirst 1393,9 -0,93 -0,07% +4,70% 300 3 Eurostoxx 3112,1 -0,67 -0,02% +3,69% 50 3 <.STOXX50 E> CAC 40 4840,3 -7,15 -0,15% +2,32% 8 Dax 30 11071, -18,57 -0,17% +4,85% 54 FTSE 6842,8 -58,51 -0,85% +1,71% 8 SMI 8957,1 -9,15 -0,10% +6,26% 9 CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1381 1,1358 +0,20% -0,77% Dlr/Yen 109,59 109,36 +0,21% -0,61% Euro/Yen 124,72 124,24 +0,39% -1,19% Dlr/CHF 0,9946 0,9970 -0,24% +1,35% Euro/CHF 1,1322 1,1329 -0,06% +0,60% Stg/Dlr 1,3064 1,2957 +0,83% +2,41% Indice $ 96,124 96,303 -0,19% -0,05% 0 0 OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1282,4 1284,6 -0,17% -0,02% 9 4 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Future 164,61 +0,14 Bund Bund 10 0,23 +0,01 ans <DE10YT=R R> Bund 2 -0,59 -0,00 ans <DE2YT=RR > OAT 10 0,64 +0,00 +40,64 ans <FR10YT=R R> Treasury 10 ans 2,74 +0,01 Treasury 2,59 +0,01 2 ans <US2YT=RR > PETROLE (en Cours Précéd Var Var.% YTD dollars) ent Brut 52,60 53,01 -0,41 -0,77% +14,82 léger US % Brent 61,11 61,50 -0,39 -0,63% +12,85 %