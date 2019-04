Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street **

PARIS, 9 avril (Reuters) - PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Production industrielle février -0,5% +1,3% (variation mensuelle) GB 08h30 PIB estimation 3 mois février +0,2% +0,2% PIB estimation 1 mois février inchangé +0,5% PIB estimation annuelle février +1,7% +1,4% GB 08h30 Production industrielle février +0,1% +0,6% variation annuelle -0,9% -0,9% GB 08h30 Balance commerciale février -£12,70 mds -£13,08 mds US 12h30 Prix de détail de base mars +0,2% +0,1% variation annuelle +2,1% +2,1% Revenu hebdomadaire réel -0,1% -0,1% (variation mensuelle) Francfort: réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne: décision sur les taux à 13h45, conférence de presse à 14h30. Washington: compte rendu de la réunion des 19 et 20 mars du comité de politique monétaire (Fomc) de la Réserve fédérale à 20h00. LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 26150,58 -190,44 -0,72% +12,10% S&P-500 2878,20 -17,57 -0,61% +14,81% Nasdaq 7898,84 -55,04 -0,69% +19,04% Nasdaq 100 7557,33 -42,41 -0,56% +19,39% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1517,88 -6,18 -0,41% +14,01% 300 Eurostoxx 50 3417,22 -20,84 -0,61% +13,85% CAC 40 5436,42 -35,36 -0,65% +14,92% Dax 30 11850,57 -112,83 -0,94% +12,23% FTSE 7425,57 -26,32 -0,35% +10,37% SMI 9582,22 +34,89 +0,37% +13,68% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1264 1,1259 +0,04% -1,79% Dlr/Yen 111,14 111,47 -0,30% +0,80% Euro/Yen 125,20 125,55 -0,28% -0,81% Dlr/CHF 0,9996 0,9987 +0,09% +1,85% Euro/CHF 1,1260 1,1247 +0,12% +0,05% Stg/Dlr 1,3057 1,3062 -0,04% +2,35% Indice $ 97,0070 97,0500 -0,04% +0,87% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1304,34 1297,17 +0,55% +1,68% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 165,48 +0,12 Bund 10 ans -0,00 +0,00 Bund 2 ans -0,58 -0,00 OAT 10 ans 0,34 -0,00 +34,69 Treasury 10 ans 2,50 -0,02 Treasury 2 2,35 -0,01 ans PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger 64,08 64,40 -0,32 -0,50% +39,88% US Brent 70,65 71,10 -0,45 -0,63% +30,47%