Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street **

PARIS, 17 avril (Reuters) - PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h15 Indice PMI manufacturier avril 50,0 49,7 version flash 07h15 Indice PMI des services avril 49,8 49,1 version flash 07h15 Indice PMI composite version avril 49,7 48,9 flash DE 07h30 Indice PMI manufacturier avril 45,0 44,1 version flash 07h30 Indice PMI des services avril 55,1 55,4 version flash 07h30 Indice PMI composite version avril 51,7 51,4 flash EZ 08h00 Indice PMI manufacturier avril 47,9 47,5 version flash 08h00 Indice PMI des services avril 53,2 53,3 version flash 08h00 Indice PMI composite version avril 51,8 51,6 flash GB 08h30 Ventes au détail mars -0,3% +0,4% variation annuelle +4,6% +4,0% US 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 205.000 196.000 13 avril 12h30 Indice d'activité "Philly avril 10,4 13,7 Fed" 12h30 Ventes au détail mars +0,9% -0,2% 14h00 Stocks des entreprises février +0,4% +0,8% LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 26449,54 -3,12 -0,01% +13,38% S&P-500 2900,45 -6,61 -0,23% +15,70% Nasdaq 7996,34 -3,89 -0,05% +20,51% Nasdaq 100 7680,33 +25,60 +0,33% +21,33% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1530,57 +1,32 +0,09% +14,96% 300 Eurostoxx 50 3477,73 +14,37 +0,41% +15,87% CAC 40 5563,09 +34,42 +0,62% +17,60% Dax 30 12153,07 +51,75 +0,43% +15,10% FTSE 7471,32 +1,40 +0,02% +11,05% SMI 9596,60 +16,75 +0,17% +13,85% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1298 1,1280 +0,16% -1,49% Dlr/Yen 112,08 111,99 +0,08% +1,65% Euro/Yen 126,63 126,34 +0,23% +0,32% Dlr/CHF 1,0105 1,0078 +0,27% +2,97% Euro/CHF 1,1419 1,1368 +0,45% +1,47% Stg/Dlr 1,3040 1,3048 -0,06% +2,22% Indice $ 97,0120 97,0430 -0,03% +0,87% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1274,29 1276,17 -0,15% -0,66% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 164,35 -0,25 Bund 10 ans 0,08 +0,00 Bund 2 ans -0,58 +0,00 OAT 10 ans 0,43 -0,00 +34,19 Treasury 10 ans 2,59 -0,00 Treasury 2 2,40 -0,01 ans PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger 63,75 64,05 -0,30 -0,47% +39,16% US Brent 71,60 71,72 -0,12 -0,17% +32,23%