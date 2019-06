Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street **

27 juin (Reuters) - PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Dépenses de consommation des mai +0,2% +0,8% ménages en biens 06h45 Indice des prix à la juin +1,1% +0,9% consommation (provisoire) 06h45 Indice de prix de production mai -0,6% de l'industrie GB 08h30 PIB révisé T1 +0,5% +0,5% sur un an +1,8% +1,8% US 12h30 Revenus des ménages mai +0,3% +0,5% Dépenses des ménages mai +0,4% +0,3% Indice PCE mai +0,2% +0,2% sur un an +1,6% +1,6% 14h00 Indice de confiance du juin 98,0 97,9 consommateur de l'université du Michigan (définitif) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 26549,00 -1,00 -0,00% S&P-500 2933,00 +15,00 +0,51% Nasdaq-100 7694,00 +44,00 +0,58% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 26526,58 -10,24 -0,04% +13,71% S&P-500 2924,92 +11,14 +0,38% +16,68% Nasdaq 7967,76 +57,79 +0,73% +20,08% Nasdaq 100 7657,05 +30,00 +0,39% +20,97% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1505,46 +0,02 +0,00% +13,08% Eurostoxx 50 3442,38 -0,57 -0,02% +14,69% CAC 40 5493,61 -7,11 -0,13% +16,13% Dax 30 12271,03 +25,71 +0,21% +16,21% FTSE 7402,33 -14,06 -0,19% +10,02% SMI 9859,76 +21,63 +0,22% +16,97% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1367 1,1368 -0,01% -0,89% Dlr/Yen 107,82 107,77 +0,05% -2,20% Euro/Yen 122,58 122,52 +0,05% -2,88% Dlr/CHF 0,9766 0,9780 -0,14% -0,49% Euro/CHF 1,1103 1,1116 -0,12% -1,34% Stg/Dlr 1,2669 1,2688 -0,15% -0,69% Indice $ 96,2160 96,2140 +0,00% +0,04% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,6900 +0,1900 Bund 10 ans -0,3230 -0,0080 Bund 2 ans -0,7260 +0,0060 OAT 10 ans -0,0015 -0,0050 +32,15 Treasury 10 ans 2,0123 -0,0370 Treasury 2 ans 1,7449 -0,0340 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 59,34 59,38 -0,04 -0,07% +29,54% Brent 66,42 66,49 -0,07 -0,11% +22,66%