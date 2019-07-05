Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street **

5 juillet (Reuters) - PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Production industrielle mai +0,3% -1,9% DE 06h00 Balance commerciale mai +17,0 mds +17,0 mds Exportations +0,5% -3,7% Importations +0,3% -1,3% EZ 08h30 Indice Sentix juillet 0,1 -3,3 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 26922,12 -43,88 -0,16% +15,41% S&P-500 2990,41 -5,41 -0,18% +19,29% Nasdaq 8161,79 -8,44 -0,10% +23,01% Nasdaq 100 7841,30 -16,39 -0,21% +23,88% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1536,01 -10,63 -0,69% +15,37% 300 Eurostoxx 50 3527,98 -16,17 -0,46% +17,54% CAC 40 5593,72 -27,01 -0,48% +18,24% Dax 30 12568,53 -61,37 -0,49% +19,03% FTSE 7553,14 -50,44 -0,66% +12,26% SMI 9980,22 -86,26 -0,86% +18,40% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1225 1,1284 -0,52% -2,13% Dlr/Yen 108,47 107,79 +0,63% -1,62% Euro/Yen 121,78 121,67 +0,09% -3,52% Dlr/CHF 0,9916 0,9850 +0,67% +1,04% Euro/CHF 1,1133 1,1114 +0,17% -1,08% Stg/Dlr 1,2523 1,2576 -0,42% -1,83% Indice $ 97,2380 96,7680 +0,49% +1,11% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1399,77 1415,19 -1,09% +9,12% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 173,36 -0,49 Bund 10 ans -0,37 -0,01 Bund 2 ans -0,74 +0,00 OAT 10 ans -0,09 -0,01 +27,28 Treasury 10 ans 2,04 +0,08 Treasury 2 1,87 +0,10 ans PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger 57,68 57,34 +0,34 +0,59% +25,91% US Brent 64,37 63,30 +1,07 +1,69% +18,87%