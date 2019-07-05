Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street **

5 juillet (Reuters) -
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 JUILLET:
PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT
DE 06h00 Production industrielle mai +0,3% -1,9%
DE 06h00 Balance commerciale mai +17,0 mds +17,0
mds
Exportations +0,5% -3,7%
Importations +0,3% -1,3%
EZ 08h30 Indice Sentix juillet 0,1 -3,3
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
LA CLÔTURE A WALL
STREET
Indices Dernier Var. Var. % YTD
Points
Dow Jones 26922,12 -43,88 -0,16% +15,41%
S&P-500 2990,41 -5,41 -0,18% +19,29%
Nasdaq 8161,79 -8,44 -0,10% +23,01%
Nasdaq 100 7841,30 -16,39 -0,21% +23,88%
Détail de la séance à
Wall Street
"The Day Ahead" - Le point sur la
prochaine séance à Wall Street
LA CLÔTURE
EN EUROPE
Indices Dernier Var. Var. % YTD
Points
Eurofirst 1536,01 -10,63 -0,69% +15,37%
300
Eurostoxx 50 3527,98 -16,17 -0,46% +17,54%
CAC 40 5593,72 -27,01 -0,48% +18,24%
Dax 30 12568,53 -61,37 -0,49% +19,03%
FTSE 7553,14 -50,44 -0,66% +12,26%
SMI 9980,22 -86,26 -0,86% +18,40%
CHANGES
Cours Veille Var.% YTD
Euro/Dlr 1,1225 1,1284 -0,52% -2,13%
Dlr/Yen 108,47 107,79 +0,63% -1,62%
Euro/Yen 121,78 121,67 +0,09% -3,52%
Dlr/CHF 0,9916 0,9850 +0,67% +1,04%
Euro/CHF 1,1133 1,1114 +0,17% -1,08%
Stg/Dlr 1,2523 1,2576 -0,42% -1,83%
Indice $ 97,2380 96,7680 +0,49% +1,11%
OR
Cours Veille Var.% YTD
Or Spot 1399,77 1415,19 -1,09% +9,12%
TAUX
Dernier Var. Spread/Bund
(pts)
Future Bund 173,36 -0,49
Bund 10 ans -0,37 -0,01
Bund 2 ans -0,74 +0,00
OAT 10 ans -0,09 -0,01 +27,28
Treasury 10 ans 2,04 +0,08
Treasury 2 1,87 +0,10
ans
PETROLE
(en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD
t
Brut léger 57,68 57,34 +0,34 +0,59% +25,91%
US
Brent 64,37 63,30 +1,07 +1,69% +18,87%