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Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street **

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05/07/2019 | 22:23

    5 juillet (Reuters) -       
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 JUILLET:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 DE      06h00  Production industrielle        mai         +0,3%         -1,9%
 DE      06h00  Balance commerciale            mai         +17,0 mds    +17,0
                                                                         mds
                Exportations                               +0,5%         -3,7%
                Importations                               +0,3%         -1,3%
 EZ      08h30  Indice Sentix                  juillet     0,1           -3,3
 
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
 LA CLÔTURE A WALL                                             
 STREET                                                
 Indices       Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                         Points                        
 Dow Jones     26922,12  -43,88    -0,16%    +15,41%           
                                                       
 S&P-500       2990,41   -5,41     -0,18%    +19,29%           
                                                       
 Nasdaq        8161,79   -8,44     -0,10%    +23,01%           
                                                       
 Nasdaq 100    7841,30   -16,39    -0,21%    +23,88%           
                                                       
                                                               
 Détail de la séance à                                         
 Wall Street                                           
 "The Day Ahead" - Le point sur la                             
 prochaine séance à Wall Street                        
                                                               
  LA CLÔTURE                                                   
 EN EUROPE                                             
                                                               
 Indices       Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                         Points                        
 Eurofirst     1536,01   -10,63    -0,69%    +15,37%           
 300                                                   
 Eurostoxx 50  3527,98   -16,17    -0,46%    +17,54%           
                                                       
 CAC 40        5593,72   -27,01    -0,48%    +18,24%           
                                                       
 Dax 30        12568,53  -61,37    -0,49%    +19,03%           
                                                       
 FTSE          7553,14   -50,44    -0,66%    +12,26%           
 SMI           9980,22   -86,26    -0,86%    +18,40%           
                                                               
 CHANGES                                                       
               Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Euro/Dlr      1,1225    1,1284    -0,52%    -2,13%            
                                                       
 Dlr/Yen       108,47    107,79    +0,63%    -1,62%            
                                                       
 Euro/Yen      121,78    121,67    +0,09%    -3,52%            
                                                       
 Dlr/CHF       0,9916    0,9850    +0,67%    +1,04%            
                                                       
 Euro/CHF      1,1133    1,1114    +0,17%    -1,08%            
                                                       
 Stg/Dlr       1,2523    1,2576    -0,42%    -1,83%            
                                                       
 Indice $      97,2380   96,7680   +0,49%    +1,11%            
                                                       
                                                               
 OR                                                            
               Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Or Spot       1399,77   1415,19   -1,09%    +9,12%            
                                                       
                                                               
 TAUX                                                          
                                                               
                         Dernier   Var.      Spread/Bund
                                               (pts)
 Future Bund             173,36    -0,49                       
                                                       
 Bund 10 ans             -0,37     -0,01                       
                                                       
 Bund 2 ans              -0,74     +0,00                       
                                                       
 OAT 10 ans              -0,09     -0,01     +27,28            
                                                       
 Treasury 10 ans         2,04      +0,08                       
                                                       
 Treasury 2              1,87      +0,10                       
 ans                                                   
                                                       
                                                               
  PETROLE                                                      
 (en dollars)  Cours     Précéden  Var       Var.%     YTD
                         t                             
 Brut léger    57,68     57,34     +0,34     +0,59%    +25,91%
 US                                                    
 Brent         64,37     63,30     +1,07     +1,69%    +18,87%

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CAC 40 -0.48%5593.72 Cours en temps réel.18.81%
DJ INDUSTRIAL -0.16%26922.12 Cours en différé.15.60%
EURO STOXX 50 -0.46%3527.98 Cours en différé.18.08%
NASDAQ 100 -0.21%7841.301046 Cours en différé.24.13%
NASDAQ COMP. -0.10%8161.790811 Cours en différé.23.13%
S&P 500 -0.18%2990.41 Cours en différé.19.51%
SMI -0.86%9980.22 Cours en différé.19.42%
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