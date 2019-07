Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street **

8 juillet (Reuters) - Aucun indicateur majeur n'est prévu mardi. LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones 26806,14 -115,98 -0,43% +14,91% S&P-500 2975,95 -14,46 -0,48% +18,71% Nasdaq 8098,38 -63,41 -0,78% +22,05% Nasdaq 100 7785,79 -55,51 -0,71% +23,00% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1535,08 -0,93 -0,06% +15,30% Eurostoxx 50 3523,76 -4,22 -0,12% +17,40% CAC 40 5589,19 -4,53 -0,08% +18,15% Dax 30 12543,51 -25,02 -0,20% +18,79% FTSE 7549,27 -3,87 -0,05% +12,20% SMI 9994,10 +13,88 +0,14% +18,56% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1209 1,1224 -0,13% -2,27% Dlr/Yen 108,72 108,45 +0,25% -1,40% Euro/Yen 121,90 121,75 +0,12% -3,42% Dlr/CHF 0,9941 0,9915 +0,26% +1,29% Euro/CHF 1,1145 1,1134 +0,10% -0,97% Stg/Dlr 1,2512 1,2523 -0,09% -1,92% Indice $ 97,3990 97,2860 +0,12% +1,27% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1394,97 1399,55 -0,33% +8,75% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 173,30 +0,12 Bund 10 ans -0,37 +0,01 Bund 2 ans -0,73 +0,00 OAT 10 ans -0,07 +0,00 +29,64 Treasury 10 ans 2,05 +0,01 Treasury 2 ans 1,89 +0,02 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 57,46 57,51 -0,05 -0,09% +25,43% Brent 63,90 64,23 -0,33 -0,51% +18,01%