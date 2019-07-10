Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street **

PARIS, 10 juillet (Reuters) - PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Inflation IPCH mensuelle juin 0,1% 0,1% (finale) Inflation IPCH annuelle juin 1,3% 1,3% (finale) FR 06h45 Inflation IPCH mensuelle juin 0,3% 0,3% (finale) 06h45 Inflation IPCH annuelle juin 1,4% 1,4% (finale) US 12h30 Inflation de base mensuelle juin 0,2% 0,1% Inflation de base annuelle juin 2,0% 2,0% 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 223.000 221.000 6 juillet 18h00 Budget fédéral juin -$6,35 mds LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 26860,20 +76,71 +0,29% +15,14% S&P-500 2993,07 +13,44 +0,45% +19,40% Nasdaq 8204,73 +63,00 +0,77% +23,65% Nasdaq 100 7904,60 +77,74 +0,99% +24,88% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1525,43 -2,67 -0,17% +14,58% 300 Eurostoxx 50 3501,52 -8,23 -0,23% +16,66% CAC 40 5567,59 -4,51 -0,08% +17,69% Dax 30 12373,41 -63,14 -0,51% +17,18% FTSE 7530,69 -5,78 -0,08% +11,93% SMI 9937,56 -23,78 -0,24% +17,89% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1251 1,1206 +0,40% -1,90% Dlr/Yen 108,44 108,84 -0,37% -1,65% Euro/Yen 122,02 122,01 +0,01% -3,33% Dlr/CHF 0,9893 0,9934 -0,41% +0,81% Euro/CHF 1,1132 1,1135 -0,03% -1,08% Stg/Dlr 1,2499 1,2465 +0,27% -2,02% Indice $ 97,1090 97,4890 -0,39% +0,97% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1417,55 1397,80 +1,41% +10,51% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,50 -0,71 Bund 10 ans -0,31 -0,00 Bund 2 ans -0,73 -0,00 OAT 10 ans -0,02 -0,00 +29,01 Treasury 10 ans 2,06 +0,01 Treasury 2 1,83 -0,08 ans PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger 60,37 57,83 +2,54 +4,39% +31,78% US Brent 66,76 64,16 +2,60 +4,05% +23,29%