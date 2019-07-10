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Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street **

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10/07/2019 | 22:10

    PARIS, 10 juillet (Reuters) -       
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 JUILLET: 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 DE      06h00  Inflation IPCH mensuelle       juin        0,1%          0,1%
                (finale)                                                 
                Inflation IPCH annuelle        juin        1,3%          1,3%
                (finale)                                                 
 FR      06h45  Inflation IPCH mensuelle       juin        0,3%          0,3%
                (finale)                                                 
         06h45  Inflation IPCH annuelle        juin        1,4%          1,4%
                (finale)                                                 
 US      12h30  Inflation de base mensuelle    juin        0,2%          0,1%
                Inflation de base annuelle     juin        2,0%          2,0%
         12h30  Inscriptions au chômage        semaine au  223.000       221.000
                                               6 juillet                 
         18h00  Budget fédéral                 juin        -$6,35 mds    
 
    
 LA CLÔTURE A                                                  
 WALL STREET                                           
 Indices       Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                         Points                        
 Dow Jones     26860,20  +76,71    +0,29%    +15,14%           
                                                       
 S&P-500       2993,07   +13,44    +0,45%    +19,40%           
                                                       
 Nasdaq        8204,73   +63,00    +0,77%    +23,65%           
                                                       
 Nasdaq 100    7904,60   +77,74    +0,99%    +24,88%           
                                                       
                                                               
 Détail de la séance à                                         
 Wall Street                                           
 "The Day Ahead" - Le point sur la                             
 prochaine séance à Wall Street                        
                                                               
  LA CLÔTURE                                                   
 EN EUROPE                                             
                                                               
 Indices       Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                         Points                        
 Eurofirst     1525,43   -2,67     -0,17%    +14,58%           
 300                                                   
 Eurostoxx 50  3501,52   -8,23     -0,23%    +16,66%           
                                                       
 CAC 40        5567,59   -4,51     -0,08%    +17,69%           
                                                       
 Dax 30        12373,41  -63,14    -0,51%    +17,18%           
                                                       
 FTSE          7530,69   -5,78     -0,08%    +11,93%           
 SMI           9937,56   -23,78    -0,24%    +17,89%           
                                                               
 CHANGES                                                       
               Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Euro/Dlr      1,1251    1,1206    +0,40%    -1,90%            
                                                       
 Dlr/Yen       108,44    108,84    -0,37%    -1,65%            
                                                       
 Euro/Yen      122,02    122,01    +0,01%    -3,33%            
                                                       
 Dlr/CHF       0,9893    0,9934    -0,41%    +0,81%            
                                                       
 Euro/CHF      1,1132    1,1135    -0,03%    -1,08%            
                                                       
 Stg/Dlr       1,2499    1,2465    +0,27%    -2,02%            
                                                       
 Indice $      97,1090   97,4890   -0,39%    +0,97%            
                                                       
                                                               
 OR                                                            
               Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Or Spot       1417,55   1397,80   +1,41%    +10,51%           
                                                       
                                                               
 TAUX                                                          
                                                               
                         Dernier   Var.      Spread/Bund
                                               (pts)
 Future Bund             172,50    -0,71                       
                                                       
 Bund 10 ans             -0,31     -0,00                       
                                                       
 Bund 2 ans              -0,73     -0,00                       
                                                       
 OAT 10 ans              -0,02     -0,00     +29,01            
                                                       
 Treasury 10 ans         2,06      +0,01                       
                                                       
 Treasury 2              1,83      -0,08                       
 ans                                                   
                                                       
                                                               
  PETROLE                                                      
 (en dollars)  Cours     Précéden  Var       Var.%     YTD
                         t                             
 Brut léger    60,37     57,83     +2,54     +4,39%    +31,78%
 US                                                    
 Brent         66,76     64,16     +2,60     +4,05%    +23,29%

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CAC 40 -0.08%5567.59 Cours en temps réel.17.79%
DJ INDUSTRIAL 0.29%26860.2 Cours en différé.14.82%
EURO STOXX 50 -0.23%3501.52 Cours en différé.16.94%
NASDAQ 100 0.98%7903.400695 Cours en différé.23.65%
NASDAQ COMP. 0.75%8202.53132 Cours en différé.22.05%
S&P 500 0.45%2993.07 Cours en différé.18.71%
SMI -0.24%9937.56 Cours en différé.18.18%
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