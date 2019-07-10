Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street **

PARIS, 10 juillet (Reuters) -
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 JUILLET:
PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT
DE 06h00 Inflation IPCH mensuelle juin 0,1% 0,1%
(finale)
Inflation IPCH annuelle juin 1,3% 1,3%
(finale)
FR 06h45 Inflation IPCH mensuelle juin 0,3% 0,3%
(finale)
06h45 Inflation IPCH annuelle juin 1,4% 1,4%
(finale)
US 12h30 Inflation de base mensuelle juin 0,2% 0,1%
Inflation de base annuelle juin 2,0% 2,0%
12h30 Inscriptions au chômage semaine au 223.000 221.000
6 juillet
18h00 Budget fédéral juin -$6,35 mds
LA CLÔTURE A
WALL STREET
Indices Dernier Var. Var. % YTD
Points
Dow Jones 26860,20 +76,71 +0,29% +15,14%
S&P-500 2993,07 +13,44 +0,45% +19,40%
Nasdaq 8204,73 +63,00 +0,77% +23,65%
Nasdaq 100 7904,60 +77,74 +0,99% +24,88%
Détail de la séance à
Wall Street
"The Day Ahead" - Le point sur la
prochaine séance à Wall Street
LA CLÔTURE
EN EUROPE
Indices Dernier Var. Var. % YTD
Points
Eurofirst 1525,43 -2,67 -0,17% +14,58%
300
Eurostoxx 50 3501,52 -8,23 -0,23% +16,66%
CAC 40 5567,59 -4,51 -0,08% +17,69%
Dax 30 12373,41 -63,14 -0,51% +17,18%
FTSE 7530,69 -5,78 -0,08% +11,93%
SMI 9937,56 -23,78 -0,24% +17,89%
CHANGES
Cours Veille Var.% YTD
Euro/Dlr 1,1251 1,1206 +0,40% -1,90%
Dlr/Yen 108,44 108,84 -0,37% -1,65%
Euro/Yen 122,02 122,01 +0,01% -3,33%
Dlr/CHF 0,9893 0,9934 -0,41% +0,81%
Euro/CHF 1,1132 1,1135 -0,03% -1,08%
Stg/Dlr 1,2499 1,2465 +0,27% -2,02%
Indice $ 97,1090 97,4890 -0,39% +0,97%
OR
Cours Veille Var.% YTD
Or Spot 1417,55 1397,80 +1,41% +10,51%
TAUX
Dernier Var. Spread/Bund
(pts)
Future Bund 172,50 -0,71
Bund 10 ans -0,31 -0,00
Bund 2 ans -0,73 -0,00
OAT 10 ans -0,02 -0,00 +29,01
Treasury 10 ans 2,06 +0,01
Treasury 2 1,83 -0,08
ans
PETROLE
(en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD
t
Brut léger 60,37 57,83 +2,54 +4,39% +31,78%
US
Brent 66,76 64,16 +2,60 +4,05% +23,29%