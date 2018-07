Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

PARIS, 31 juillet (Reuters) - PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT CN 01h45 Indice PMI/Caixin manufacturier juillet 50,8 51,0 GB 06h00 Prix immobiliers juillet +0,2% +0,5% FR 07h50 Indice PMI manufacturier (déf) juillet 53,1 53,1 DE 07h55 Indice PMI manufacturier (déf) juillet 57,3 57,3 EZ 08h00 Indice PMI manufacturier (déf) juillet 55,1 55,1 GB 08h30 Indice PMI manufacturier juillet 54,2 54,4 US 12h15 Enquête ADP sur l'emploi juillet 185.000 177.000 US 14h00 Indice ISM manufacturier juillet 59,5 60,2 US 14h00 Dépenses de construction juin +0,3% +0,4% US 19h30 Ventes automobiles (annualisées) juillet 17,1 mlns 17,47 mlns LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones 25415,19 +108,36 +0,43% +2,82% S&P-500 2816,29 +13,69 +0,49% +5,34% Nasdaq 7671,79 +41,79 +0,55% +11,13% Nasdaq 100 7231,98 +38,88 +0,54% +13,06% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1534,21 +3,70 +0,24% +0,30% Eurostoxx 50 3525,49 +13,18 +0,38% +0,61% CAC 40 5511,30 +20,08 +0,37% +3,74% Dax 30 12805,50 +7,30 +0,06% -0,87% FTSE 7748,76 +47,91 +0,62% +0,79% SMI 9174,33 +10,95 +0,12% -2,21% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1695 1,1704 -0,08% -2,52% Dlr/Yen 111,81 111,06 +0,68% -0,76% Euro/Yen 130,78 129,98 +0,62% -3,26% Dlr/CHF 0,9898 0,9881 +0,17% +1,59% Euro/CHF 1,1577 1,1568 +0,08% -0,96% Stg/Dlr 1,3126 1,3131 -0,04% -2,86% Indice $ 94,5010 94,3240 +0,19% +2,58% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1224,09 1221,30 +0,23% -6,02% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 161,59 +0,16 Bund 10 ans 0,45 +0,00 Bund 2 ans -0,58 -0,00 OAT 10 ans 0,73 -0,00 +28,34 Treasury 10 ans 2,96 -0,01 Treasury 2 ans 2,67 +0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 68,76 70,13 -1,37 -1,95% +13,80% Brent 74,25 74,97 -0,72 -0,96% +11,04% (Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par)