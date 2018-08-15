Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

PARIS, 15 août (Reuters) -
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 AOÛT:
PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT
JP 23h50* Balance commerciale juillet -Y50 mds Y724,1 mds
GB 08h30 Ventes au détail juillet +0,2% -0,5%
- sur un an +3,0% +2,9%
EZ 09h00 Balance commerciale juin E18,0 mds E16,5 mds
US 12h30 Inscriptions chômage sem. 11/08 215.000 213.00
US 12h30 Indice "Philly Fed" août 22,0 25,7
US 12h30 Mises en chantier juillet 1,26 mln 1,173 mln
Permis de construire 1,31 mln 1,292 mln
*heure GMT de la veille
LA CLÔTURE A WALL STREET
Indices Dernier Var. Points Var. % YTD
Dow Jones 25162,41 -137,51 -0,54% +1,79%
S&P-500 2818,37 -21,59 -0,76% +5,41%
Nasdaq 7774,12 -96,78 -1,23% +12,61%
Nasdaq 100 7354,66 -92,51 -1,24% +14,98%
Détail de la séance à Wall
Street
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall
Street
LA CLÔTURE EN
EUROPE
Indices Dernier Var. Points Var. % YTD
Eurofirst 300 1485,56 -21,21 -1,41% -2,88%
Eurostoxx 50 3359,08 -50,36 -1,48% -4,13%
CAC 40 5305,22 -98,19 -1,82% -0,14%
Dax 30 12163,01 -195,86 -1,58% -5,84%
FTSE 7497,87 -113,77 -1,49% -2,47%
SMI 8926,23 -83,96 -0,93% -4,86%
CHANGES
Cours Veille Var.% YTD
Euro/Dlr 1,1351 1,1342 +0,08% -5,38%
Dlr/Yen 110,68 111,14 -0,41% -1,77%
Euro/Yen 125,63 126,07 -0,35% -7,06%
Dlr/CHF 0,9930 0,9940 -0,10% +1,91%
Euro/CHF 1,1272 1,1276 -0,04% -3,58%
Stg/Dlr 1,2699 1,2723 -0,19% -6,02%
Indice $ 96,6680 96,7310 -0,07% +4,93%
OR
Cours Veille Var.% YTD
Or Spot 1175,69 1193,63 -1,50% -9,73%
TAUX
Dernier Var. Spread/Bund
(pts)
Future Bund 163,56 +0,35
Bund 10 ans 0,31 +0,01
Bund 2 ans -0,65 -0,00
OAT 10 ans 0,67 +0,00 +36,42
Treasury 10 ans 2,86 -0,03
Treasury 2 ans 2,61 -0,03
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD
Brut léger US 64,89 67,04 -2,15 -3,21% +7,40%
Brent 70,74 72,46 -1,72 -2,37% +5,79%