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Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

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15/08/2018 | 22:11

    PARIS, 15 août (Reuters) -       
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 AOÛT:
 PAYS    GMT      INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 JP      23h50*   Balance commerciale            juillet     -Y50 mds      Y724,1 mds
 GB      08h30    Ventes au détail               juillet     +0,2%         -0,5%
                  - sur un an                                +3,0%         +2,9%
 EZ      09h00    Balance commerciale            juin        E18,0 mds     E16,5 mds
 US      12h30    Inscriptions chômage           sem. 11/08  215.000       213.00
 US      12h30    Indice "Philly Fed"            août        22,0          25,7
 US      12h30    Mises en chantier              juillet     1,26 mln      1,173 mln
                  Permis de construire                       1,31 mln      1,292 mln
 *heure GMT de la veille
    
    
 LA CLÔTURE A WALL STREET                                                                
 Indices             Dernier       Var. Points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones           25162,41      -137,51       -0,54%        +1,79%                    
 S&P-500             2818,37       -21,59        -0,76%        +5,41%                    
 Nasdaq              7774,12       -96,78        -1,23%        +12,61%                   
 Nasdaq 100          7354,66       -92,51        -1,24%        +14,98%                   
                                                                                         
 Détail de la séance à Wall                                                              
 Street                                                                      
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                               
 Street                                                                      
                                                                                         
  LA CLÔTURE EN                                                                          
 EUROPE                                                                      
                                                                                         
 Indices             Dernier       Var. Points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300       1485,56       -21,21        -1,41%        -2,88%                    
                                                                             
 Eurostoxx 50        3359,08       -50,36        -1,48%        -4,13%                    
                                                                             
 CAC 40              5305,22       -98,19        -1,82%        -0,14%                    
 Dax 30              12163,01      -195,86       -1,58%        -5,84%                    
 FTSE                7497,87       -113,77       -1,49%        -2,47%                    
 SMI                 8926,23       -83,96        -0,93%        -4,86%                    
                                                                                         
 CHANGES                                                                                 
                     Cours         Veille        Var.%         YTD                       
 Euro/Dlr            1,1351        1,1342        +0,08%        -5,38%                    
 Dlr/Yen             110,68        111,14        -0,41%        -1,77%                    
 Euro/Yen            125,63        126,07        -0,35%        -7,06%                    
 Dlr/CHF             0,9930        0,9940        -0,10%        +1,91%                    
 Euro/CHF            1,1272        1,1276        -0,04%        -3,58%                    
 Stg/Dlr             1,2699        1,2723        -0,19%        -6,02%                    
 Indice $            96,6680       96,7310       -0,07%        +4,93%                    
                                                                                         
 OR                                                                                      
                     Cours         Veille        Var.%         YTD                       
 Or Spot             1175,69       1193,63       -1,50%        -9,73%                    
                                                                                         
 TAUX                                                                                    
                                                                                         
                                   Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
 Future Bund                       163,56        +0,35                                   
                                                                             
 Bund 10 ans                       0,31          +0,01                                   
                                                                             
 Bund 2 ans                        -0,65         -0,00                                   
                                                                             
 OAT 10 ans                        0,67          +0,00         +36,42                    
                                                                             
 Treasury 10 ans                   2,86          -0,03                                   
 Treasury 2 ans                    2,61          -0,03                                   
                                                                             
                                                                                         
  PETROLE                                                                                
 (en dollars)        Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US       64,89         67,04         -2,15         -3,21%        +7,40%
                                                                             
 Brent               70,74         72,46         -1,72         -2,37%        +5,79%

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CAC 40 -1.82%5305.22 Cours en temps réel.1.71%
DJ INDUSTRIAL -0.54%25162.41 Cours en différé.1.90%
EURO STOXX 50 -1.48%3359.08 Cours en différé.-2.70%
NASDAQ 100 -1.24%7354.6613 Cours en différé.16.43%
NASDAQ COMP. -1.23%7774.1179 Cours en différé.14.01%
S&P 500 -0.76%2818.37 Cours en temps réel.5.97%
SMI -0.93%8926.23 Cours en différé.-3.96%
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