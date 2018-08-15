Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

PARIS, 15 août (Reuters) - PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT JP 23h50* Balance commerciale juillet -Y50 mds Y724,1 mds GB 08h30 Ventes au détail juillet +0,2% -0,5% - sur un an +3,0% +2,9% EZ 09h00 Balance commerciale juin E18,0 mds E16,5 mds US 12h30 Inscriptions chômage sem. 11/08 215.000 213.00 US 12h30 Indice "Philly Fed" août 22,0 25,7 US 12h30 Mises en chantier juillet 1,26 mln 1,173 mln Permis de construire 1,31 mln 1,292 mln *heure GMT de la veille LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones 25162,41 -137,51 -0,54% +1,79% S&P-500 2818,37 -21,59 -0,76% +5,41% Nasdaq 7774,12 -96,78 -1,23% +12,61% Nasdaq 100 7354,66 -92,51 -1,24% +14,98% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1485,56 -21,21 -1,41% -2,88% Eurostoxx 50 3359,08 -50,36 -1,48% -4,13% CAC 40 5305,22 -98,19 -1,82% -0,14% Dax 30 12163,01 -195,86 -1,58% -5,84% FTSE 7497,87 -113,77 -1,49% -2,47% SMI 8926,23 -83,96 -0,93% -4,86% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1351 1,1342 +0,08% -5,38% Dlr/Yen 110,68 111,14 -0,41% -1,77% Euro/Yen 125,63 126,07 -0,35% -7,06% Dlr/CHF 0,9930 0,9940 -0,10% +1,91% Euro/CHF 1,1272 1,1276 -0,04% -3,58% Stg/Dlr 1,2699 1,2723 -0,19% -6,02% Indice $ 96,6680 96,7310 -0,07% +4,93% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1175,69 1193,63 -1,50% -9,73% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 163,56 +0,35 Bund 10 ans 0,31 +0,01 Bund 2 ans -0,65 -0,00 OAT 10 ans 0,67 +0,00 +36,42 Treasury 10 ans 2,86 -0,03 Treasury 2 ans 2,61 -0,03 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 64,89 67,04 -2,15 -3,21% +7,40% Brent 70,74 72,46 -1,72 -2,37% +5,79%