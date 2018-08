Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street

PARIS, 17 août (Reuters) - PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU LUNDI 20 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Prix à la production juillet +0,2% +0,3% sur un an +3,0% +3,0% LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 25669,32 +110,59 +0,43% +3,84% S&P-500 2850,13 +9,44 +0,33% +6,60% Nasdaq 7816,33 +9,81 +0,13% +13,22% Nasdaq 100 7377,54 +3,25 +0,04% +15,34% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1490,78 -1,29 -0,09% -2,54% Eurostoxx 50 3372,94 -4,62 -0,14% -3,74% CAC 40 5344,93 -4,09 -0,08% +0,61% Dax 30 12210,55 -26,62 -0,22% -5,47% FTSE 7558,59 +2,21 +0,03% -1,68% SMI 9003,91 +6,19 +0,07% -4,03% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1437 1,1437 +0,00% -4,66% Dlr/Yen 110,49 110,49 +0,00% -1,93% Euro/Yen 126,39 126,39 +0,00% -6,50% Dlr/CHF 0,9957 0,9957 +0,00% +2,20% Euro/CHF 1,1383 1,1383 +0,00% -2,62% Stg/Dlr 1,2754 1,2750 +0,03% -5,61% Indice $ 96,1150 96,6450 -0,55% +4,33% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1184,35 1173,56 +0,92% -9,07% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 163,56 +0,07 Bund 10 ans 0,31 +0,00 Bund 2 ans -0,63 -0,01 OAT 10 ans 0,66 -0,00 +35,74 Treasury 10 ans 2,86 -0,01 Treasury 2 2,61 -0,01 ans PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 65,90 65,46 +0,44 +0,67% +9,07% Brent 71,81 71,43 +0,38 +0,53% +7,39%