Les Marchés en Actions : Emission du 10 novembre 2020 0 1 10/11/2020 | 13:46 Envoyer par e-mail :

La nouvelle émission de Zonebourse, avec Nicolas Chéron. Chaque semaine, retrouvez des décryptages et des analyses sur les marchés, notamment sur les actions. Ces vidéos de vulgarisation à caractère éducatif vous donneront les clefs de lecture pour investir sur les marchés financiers. Episode 1 Programme de la vidéo Première partie Introduction Focus marchés - explications des derniers mouvements Actualités actions - décryptage de publications d'entreprises Actualités économiques - les statistiques passées et à venir Top/Flop - rubrique macroéconomie et pédagogie

Seconde Partie Indices, Forex, Matières Premières, Cryptomonnaies Analyse graphiques de nombreuses actions internationales, françaises, des big aux smallcaps



