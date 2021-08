Nicolas Chéron Stratégiste Marchés Suivre 2220 Tous ses articles Suivre sur Ne vous y méprenez pas, derrière son visage poupon se cache un spécialiste du Trading. Stratège infatigable, analyste acharné, célèbre twittos et penseur pédagogue, l'hyperactif Nicolas Chéron vous épaule dans la définition de vos stratégies boursières.

Retrouvez Nicolas à peu près partout et notamment, tous les mardis dans son émission "Les marchés en action". Les Marchés en tribulations : Emission du 24 août 2021 24/08/2021 | 15:30 Nicolas Chéron 24/08/2021 | 15:30 Envoyer par e-mail :

Chaque semaine, retrouvez des décryptages et des analyses sur les marchés, notamment sur les actions. Ces vidéos de vulgarisation à caractère éducatif vous donneront les clefs de lecture pour investir sur les marchés financiers. Episode 39 Programme de la vidéo Première partie

Focus marchés - explications des derniers mouvements Top/Flop - rubrique macroéconomie et pédagogie

Seconde Partie Analyses des indices puis valeurs SRD et CAC Retournements à confirmer Trendfollowing et valeurs US

Avec en guests cette semaine Ageas, Eurazeo, Mersen, Renault, Gaussin, Navya, Cellnex, It link et d'autres encore ! Retrouvez toutes nos vidéos directement sur notre compte YouTube. Tous les contenus sont aussi disponibles en podcast sur vos plateformes favorites, comme : Deezer

