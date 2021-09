Les NFT de Freddie Mercury en vente au profit de l'association de lutte contre le SIDA

Trois d'entre elles montrent le chanteur, tandis que la quatrième est une représentation onirique d'un piano à queue blanc avec une couronne sur son tabouret, entouré d'un bassin de poissons rouges nageant.

Les ?uvres des artistes Blake Kathryn, Chad Knight, Mat Maitland et MBSJQ seront vendues lors d'une vente aux enchères chronométrée sur le marché de l'art numérique SuperRare pendant 75 heures à partir du 20 septembre, ont indiqué les organisateurs.

Les recettes seront reversées au Mercury Phoenix Trust, une organisation caritative de lutte contre le sida fondée par les membres de Queen Brian May et Roger Taylor et le manager du groupe Jim Beach en mémoire du chanteur.

Le marché des NFT - des crypto-actifs de niche qui sont des enregistrements basés sur la blockchain de la propriété d'un élément numérique tel qu'une image ou une vidéo - est en pleine expansion, bien que les sceptiques aient mis en garde contre une bulle.

"Freddie Mercury a laissé au monde un message créatif très simple lors de son décès. Vous pouvez faire ce que vous voulez de mon travail, mais ne me rendez jamais ennuyeux", ont déclaré SuperRare et le Mercury Phoenix Trust dans un communiqué commun jeudi.

Mercury, qui a étudié les arts graphiques et le design, aurait eu 75 ans le 5 septembre et est décédé d'une pneumonie liée au sida en 1991.