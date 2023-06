Les Nations unies se sont déclarées "alarmées" par les détentions à Hong Kong liées au 34e anniversaire de la répression de la place Tiananmen, tandis que la Chine a affirmé que le centre financier passait du "chaos" à la prospérité.

La police de Hong Kong a déclaré avoir arrêté 23 personnes dimanche pour "atteinte à l'ordre public", ainsi qu'une femme de 53 ans pour "obstruction à la police", à l'occasion de l'anniversaire de la violente répression des manifestations en faveur de la démocratie à Pékin en 1989.

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a appelé sur Twitter à la libération de toute personne détenue pour avoir "exercé sa liberté d'expression et de réunion pacifique".

Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré dimanche en fin de journée que "le Hong Kong d'aujourd'hui passe du chaos à la stabilité et à la prospérité en suivant la bonne voie d'"un pays, deux systèmes"".

Les "forces extérieures", y compris les États-Unis, devraient respecter le droit international et cesser toute "manipulation politique futile" au sujet de Hong Kong pour contenir la Chine, a déclaré un porte-parole du ministère.

Les restrictions imposées à la liberté d'expression et aux manifestations publiques dans la région administrative de Hong Kong ont étouffé les veillées aux chandelles qui marquaient autrefois l'anniversaire de la répression de Tiananmen, laissant à des villes comme Taipei, Londres, New York et Berlin le soin de perpétuer le souvenir du 4 juin.

Des centaines de policiers ont mené des opérations d'interpellation et de fouille et ont déployé des véhicules blindés près du parc Victoria, où se déroulaient auparavant les veillées annuelles.

Les militants de Hong Kong estiment que ces actions policières s'inscrivent dans le cadre d'une campagne plus vaste menée par la Chine pour écraser la dissidence dans la ville qui s'était vu promettre des libertés continues pendant 50 ans dans le cadre du modèle "un pays, deux systèmes" lorsque l'ancien dirigeant colonial britannique l'a rétrocédée en 1997.

Le consulat des États-Unis a publié dimanche sur Facebook une photo de bougies alignées à toutes ses fenêtres. "En mémoire", est-il écrit.

Le consulat canadien a déclaré sur Facebook qu'il se joignait aux habitants de Hong Kong et à d'autres personnes dans le monde pour "se souvenir de la violente répression contre des citoyens non armés et pacifiques" le 4 juin 1989. Il a ajouté que le Canada se tenait aux côtés de toutes les personnes "empêchées de faire valoir leurs droits, y compris le droit de se réunir pacifiquement".

Le radiodiffuseur public de Hong Kong, RTHK, a déclaré que les 23 personnes détenues dimanche pour atteinte à la paix et à l'ordre public n'ont pas été arrêtées et ont été libérées par la suite.